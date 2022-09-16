Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Пивовары AB InBev Efes и «Афанасий» начали спор из-за бренда

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Крупнейший российский производитель пива AB InBev Efes пожаловался в ФАС на тверскую пивоварню «Афанасий». Компания сочла нарушением закона о конкуренции сходное с брендами «Велкопоповицкий козел» и Velkopopovicky kozel из портфеля AB InBev обозначение и изображение на упаковке пива «Тверской козел».

Пивовары AB InBev Efes и «Афанасий» начали спор из-за бренда

Тверское управление ФАС приняло заявление. Дело рассмотрят 22 сентября, сообщил «Коммерсантъ».

Спор ведется вокруг пивного напитка Nippel, его«Афанасий» выпускает с конца 2021 года. В описании напитка говорится, что потребитель покупает безалкогольный продукт, окончательное брожение пива произойдет в холодильнике покупателя за несколько часов. Обозначение «Тверской козел» и изображение козла размещено на этикете Nippel. 

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман назвал использование этикетки «Тверской козел» попыткой «Афанасия» раскрутить новый продукт за счет конкурента. По его мнению, с учетом известности марки Velkopopovicky kozel и масштабной рекламной кампании бренда, у тверского производителя были все предпосылки ожидать, что у потребителя возникнут нужные для «Афанасия» ассоциации.

Партнер Semenov & Pevzner Юлия Ярных сказала, что у AB InBev Efes хорошие шансы получить предписание в отношении ответчика. По ее словам, для усиления позиции заявителя можно провести соцопрос, демонстрирующий введение потребителей в заблуждение относительно сходства продукции.

В апреле «Почта Банк» провел опрос и узнал, на чем россияне в кризисное время будут экономить в первую очередь. Меньше всего респондентов сократят траты на еду, уход за собой, одежду. Первая же статья расходов, которая пойдет под сокращение – это алкоголь.

Фото на обложке: Unsplash

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Союз операторов наружной рекламы предложил создать информационную систему вместо единого оператора
  2. 2 «Кайф» временно недоступен — суд закрыл заведение известного рэпера на 90 суток
  3. 3 Google не сумел оспорить в суде ЕС наложение антимонопольного штрафа
  4. 4 Конкурент использует незаконные методы давления: как защитить бизнес
  5. 5 В чем может проявляться недобросовестная конкуренция и как с ней бороться
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

16 сентября 2022

Всероссийская олимпиада по математическому моделированию

17 сентября 2022

Конкурс грантов Global Shift

18 сентября 2022

Skolkovo Hack 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ