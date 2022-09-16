Пивовары AB InBev Efes и «Афанасий» начали спор из-за бренда

Крупнейший российский производитель пива AB InBev Efes пожаловался в ФАС на тверскую пивоварню «Афанасий». Компания сочла нарушением закона о конкуренции сходное с брендами «Велкопоповицкий козел» и Velkopopovicky kozel из портфеля AB InBev обозначение и изображение на упаковке пива «Тверской козел».

Тверское управление ФАС приняло заявление. Дело рассмотрят 22 сентября, сообщил «Коммерсантъ».

Спор ведется вокруг пивного напитка Nippel, его«Афанасий» выпускает с конца 2021 года. В описании напитка говорится, что потребитель покупает безалкогольный продукт, окончательное брожение пива произойдет в холодильнике покупателя за несколько часов. Обозначение «Тверской козел» и изображение козла размещено на этикете Nippel.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман назвал использование этикетки «Тверской козел» попыткой «Афанасия» раскрутить новый продукт за счет конкурента. По его мнению, с учетом известности марки Velkopopovicky kozel и масштабной рекламной кампании бренда, у тверского производителя были все предпосылки ожидать, что у потребителя возникнут нужные для «Афанасия» ассоциации.

Партнер Semenov & Pevzner Юлия Ярных сказала, что у AB InBev Efes хорошие шансы получить предписание в отношении ответчика. По ее словам, для усиления позиции заявителя можно провести соцопрос, демонстрирующий введение потребителей в заблуждение относительно сходства продукции.

В апреле «Почта Банк» провел опрос и узнал, на чем россияне в кризисное время будут экономить в первую очередь. Меньше всего респондентов сократят траты на еду, уход за собой, одежду. Первая же статья расходов, которая пойдет под сокращение – это алкоголь.

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