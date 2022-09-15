Онлайн-ритейлеры попросили правительство продлить мораторий на банкротство до 2023 года

Ассоциация компаний интернет-торговли попросила правительство России продлить мораторий на банкротство до 1 марта 2023 года. Ритейлеры объяснили просьбу сложностями из-за ухода зарубежных поставщиков, удорожанием логистики и давлением арендодателей.

АКИТ также просит дополнительно разъяснить применение моратория. По ее оценке, у госорганов нет единой позиции: к примеру, приставы взыскивают средства со счетов должников, хотя на тех распространяется действие моратория, сообщил «Коммерсантъ».

Юристы считают, что продлевать мораторий нужно только для самых пострадавших в нынешний кризис отраслей. Глава проектов консалтинговой группы РКТ Денис Данилов подчеркнул, что продление меры может отрицательно сказаться на компаниях, не получающих оплату от должников.

По его словам, недобросовестные игроки могут вывести имущество, что затруднит будущий процесс взыскания.

Мораторий на банкроство юрлиц вводился в России в рамках поддержки бизнеса во время пандемии. Тогда его действие распространялось на ИП и компании из наиболее пострадавших отраслей.

После начала спецоперации России на Украине меру решили продлить до октября 2022 года, чтобы сохранить бизнес на плаву. О том, сможет ли он стать весомой поддержкой для бизнеса можно почитать здесь.

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