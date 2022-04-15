Поможет ли бизнесу банкротный мораторий?

Одна из форм регулирования — банкротный мораторий, действующий в России с 1 апреля. Сможет ли он стать весомой поддержкой для бизнеса? Разбирается старший управляющий партнёр, вице-президент ГК «Европейская Юридическая Служба» Андрей Евстифеев.

В период валютной лихорадки и роста цен компании пытаются устоять на ногах. Сделать это не так просто, но государство разработало ряд мер, направленных на помощь бизнесу всех уровней, — от индивидуальных предпринимателей до «крупной рыбы».

Помощь по согласию

Банкротный мораторий — обкатанная мера с периода пандемии. В этом году отсрочка продлится до 1 октября, её цель — сохранить бизнес на плаву.

Это означает, что в течение шести месяцев действует запрет на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, который распространяется и на юридические лица, и на индивидуальных предпринимателей. Исключение — застройщики проблемных домов, при условии, что недвижимость внесена в единый реестр проблемных объектов.

Так, мера не позволит накладывать финансовые санкции на должников. Но кредиторы могут подавать исковые заявления, а также не запрещено наложение ареста на имущество.

Использовать мораторий или нет — решает компания. Ведь помимо плюсов положения есть и минус: во время «заморозки» запрещается выплачивать дивиденды или распределять прибыль между участниками общества.

Поэтому если компания считает, что мораторий ей не поможет, а то и вовсе навредит, первый вариант — сделать отказ. Для этого нужно лишь заявить о нем, создав публикацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Второй вариант — самобанкротство. Для этого нужно, чтобы компания подала заявление о банкротстве сама на себя. Ничего сложного в этих действиях нет. Но стоит все же подумать, действительно ли господдержка не пойдёт на пользу, а не опрометчиво открещиваться от нее.

Кому поможет?

Главный вопрос, который сегодня задает себе бизнес: действительно ли мера сможет поддержать юрлица и ИП?

Во-первых, банкротный мораторий не может стать панацеей, если бизнес надеется исключительно на эту меру. Важно использовать отсрочку не только для сохранения финансового статуса, но и для выстраивания новой стратегии. В ином случае банкротство все равно неминуемо, если компания скорее мертва, чем жива. Просто это произойдёт не завтра, а через полгода.

Чтобы избежать такого сценария, время «заморозки» нужно использовать по максимуму. Без планирования и анализа не обойтись: необходимо переформатировать работу компании, исходя из новых реалий.

Например, частью нового плана может стать перестройка логистических цепочек, сокращение трат на аренду, перевод части сотрудников на удаленный формат работы, закрытие неактуальных проектов, поиск новых каналов для продвижения продукта.

Во-вторых, в течение полугода мораторий все же позволит сохранить компании, а значит, и рабочие места. Мера затормозит рост безработицы, ведь многие уже и так остались без места после ухода большого числа зарубежных брендов.

Но, опять-таки, важно понимать, что результат, как и сама мера, будет временный. Вполне вероятно, что после того как срок моратория истечет, компании массово начнут банкротиться, а сотрудники пойдут на биржу труда стройными рядами.

Выходит, мера господдержки поможет только той части бизнеса, которая готова бороться с новым вызовом, надеясь в первую очередь на свои силы.

Диалог и понимание

Остаётся и ещё один вопрос: как во время моратория регулировать отношения с кредиторами?

Во-первых, можно постараться наладить диалог с ними. Разговор и объяснение ситуации — пусть и простой, но часто действенный способ. И попробовать точно стоит! Обе стороны заинтересованы в улаживании проблемы и, как правило, готовы идти на уступки.

Во-вторых, слово «уступки» стоит выучить не только кредитору, но и заемщику! Не стоит забывать, что в сложной ситуации оказались все, и кредиторы имеют полное право требовать подтверждения намерений не только через слова, но и через действия.

Так, мораторий не запрещает накладывать арест на имущество должника, и пытаться как-то противиться этому — глупо. Наоборот, пойти навстречу кредитору — это спокойно отреагировать на принятую меру. Это позволит укрепить фундамент для отношений в будущем. Ведь рано или поздно мораторий закончится, а отношения, на которых ваш бизнес продолжит расцветать или гаснуть — останутся.

В любом случае, важно понимать, что никакая господдержка не поможет бизнесу, управлять которым не умеют.

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