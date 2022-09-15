Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца 2022 года

Южнокорейская компания Samsung планирует до конца 2022 года вернуться в Россию. Она может возобновить поставки ритейлерам и перезапустить официальный онлайн-магазин.
Поводом для сообщений о возвращении стало обновление российского сайта Samsung. На нем представлены новые смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, рассказали источники «Известиям».
Представитель одного из онлайн-магазинов на сером рынке сказал, что продавцы сейчас не заинтересованы во ввозе техники компании, потому что скоро могут возобновиться официальные поставки. В Samsung не стали комментировать информацию о возобновлении работы на российском рынке.
В марте Samsung заявила, что приостанавливает поставки телефонов и чипов в Россию. В компании объяснили это проблемой с отправкой товаров
Фото на обложке: Unsplash
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