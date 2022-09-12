VK стала владельцем «Дзена» и «Новостей»

VK закрыла сделку по покупке у «Яндекса» контентных платформ «Дзен» и «Новости», говорится в сообщении компании.

Одновременно компания полностью продала «Яндексу» сервис доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, который в сентябре выкупила у «О2О Холдинг».

«Яндекс», согласно данным ЕГРЮЛ, стал владельцем Delivery Club 8 сентября.

Согласно сделке между VK и «Яндексом», VK передает «Яндексу» сервис по доставке Delivery Club, а взамен получит сервисы «Новости» и «Дзен». Стороны подписали документы об обмене активами 23 августа.

Также сделка предполагает, что бывшая главная страница «Яндекса» под брендом «Дзен» переедет на сайт dzen.ru. «Яндекс» не планирует передавать VK домен yandex.ru, но на переходный период будет сделано перенаправление на сайт dzen.ru.

В качестве своей новой главной страницы «Яндекс» будет выступать ya.ru. В VK продолжат развивать «Новости» и «Дзен».

Как сообщается, сделки закрыты после получения разрешений со стороны регулирующих органов. Результаты работы платформ «Дзен» и «Новости» будут консолидированы в отчетности VK с третьего квартала текущего года.

Фото на обложке: VK