«Яндекс» покупает у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, говорится в сообщении компании. Холдинг продолжит развивать бренд Delivery Club, приложение и сайт будут работать как раньше.
VK и «Яндекс» подписали обязывающие документы о сделке.
VK будет новым собственником контентных платформ «Дзен» и «Новости» и передаст «Яндексу» сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club, который VK консолидирует в ходе реструктуризации «О2О Холдинг» (совместное предприятие VK и «Сбера»).
Закрыть сделку стороны планируют до конца текущего года после получения ряда регуляторных одобрений. После этого VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов «Дзен» и «Новости».
«Яндекс», как говорится в его сообщении, откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. После закрытия сделки по продаже медийных активов ya.ru будет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, в том числе в личный кабинет пользователя Яндекс ID. Также компания выпустит для Android новое приложение «Яндекс» с «Алисой».
На момент публикации новая главная страница «Яндекса» выглядит так:
Для существующего приложения «Яндекс» для Android будети изменено название на «Яндекс Старт». Оно будет работать как браузер, а пользователи смогут выбрать стартовую страницу в настройках. Приложение «Яндекс» для iOS будет работать как раньше, но уже без «Дзена» и «Новостей».
- В марте «Яндекс» официально подтвердил планы о продаже сервисов «Новости» и «Дзен». Однако в IT-корпорации тогда подчеркнули, что планы «носят прогнозный характер, а на саму сделку могут повлиять множество факторов».
- В апреле VK подписал соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена».
- RB спросил у экспертов, как это может сказаться на дальнейшей работе площадок.
Фото на обложке: Marko Aliaksandr /
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