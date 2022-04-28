VK покупает «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

Холдинг VK подписал соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена», сообщила компания.
Условия сделки не раскрываются, компания обещает озвучить их позднее.
Стороны еще должны будут получить необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС.
О планах продать принадлежащие «Яндексу» сервис агрегирования новостей и рекомендательную платформу стало известно 15 марта. Главным кандидатом на покупку была названа группа VK.
18 марта «Яндекс» официально подтвердил планы о продаже сервисов «Новости» и «Дзен». Однако в IT-корпорации тогда подчеркнули, что планы «носят прогнозный характер, а на саму сделку могут повлиять множество факторов».
Комментируя возможную сделку, источники на рынке сообщали, что «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии городских сервисов, поиска и технологий. Причиной этого стало усложнение доступа к капиталу и изменения экономической ситуации.
Фото на обложке: Unsplash
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