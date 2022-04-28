Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

VK покупает «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Холдинг VK подписал соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена», сообщила компания.

VK покупает «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

Условия сделки не раскрываются, компания обещает озвучить их позднее.

Стороны еще должны будут получить необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС.

О планах продать принадлежащие «Яндексу» сервис агрегирования новостей и рекомендательную платформу стало известно 15 марта. Главным кандидатом на покупку была названа группа VK.

18 марта «Яндекс» официально подтвердил планы о продаже сервисов «Новости» и «Дзен». Однако в IT-корпорации тогда подчеркнули, что планы «носят прогнозный характер, а на саму сделку могут повлиять множество факторов».

Комментируя возможную сделку, источники на рынке сообщали, что «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии городских сервисов, поиска и технологий. Причиной этого стало усложнение доступа к капиталу и изменения экономической ситуации.

Фото на обложке: Unsplash

Узнай, как стать востребованным бизнес-аналитиком по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Выручка VK за первый квартал превысила 30 млрд рублей
  2. 2 VK запустила единую платформу для рекламодателей
  3. 3 Основную разработку российского аналога App Store и Google Play ведет VK — Минцифры
  4. 4 Mail.ru Group, Физтех и Бауманка проведут олимпиаду по программированию для школьников «Технокубок»
  5. 5 «Если я получил работу в 19 лет, то могу добиться большего». История студента из Бийска, уехавшего в Пизу
Russia Open Source IT Summit
Саммит для IT-бизнеса и разработчиков отечественного ПО. Участвуйте онлайн или офлайн
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

29 апреля 2022

Питч-сессия промышленных корпоративных стартапов

30 апреля 2022

IMPACTIVE 2022

01 мая 2022

Fintech HIVE DIFC

Все ВОЗМОЖНОСТИ