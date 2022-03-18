«Яндекс» официально подтвердил планы о продаже сервисов «Новости» и «Дзен». Однако в «Яндексе» подчеркнули, что планы носят прогнозный характер, а на саму сделку могут повлиять множество факторов.

«Яндекс» в официальном пресс-релизе подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о возможной продаже двух своих сервисов. В компании сообщили, что изучают различные стратегические варианты, в том числе продажу «Яндекс.Дзена» и «Яндекс.Новостей».

В «Яндексе» подчеркнули, что их заявление носит «прогнозный характер», а на саму возможность потенциальной сделки, ее условия и обстоятельства могут повлиять различные факторы. Процесс продажи сервисов находится на «ранней стадии», уточнили в компании.

Среди рисков и неопределенностей сделки «Яндекс» назвал в частности макроэкономические и геополитические события, влияющие на экономику и бизнес, изменения в правовой среде, давление со стороны конкурентов, изменения в моделях рекламы.

О планах «Яндекса» продать «Новости» и «Дзен» стало известно 15 марта. Главным кандидатом на покупку была названа группа VK.

Позже топ-менеджеры «Яндекса» на корпоративном мероприятии рассказали сотрудникам об «очереди» из покупателей на «Яндекс.Дзен». Глава сервиса Антон Фролов отметил, что компания больше не может заниматься разными проектами, связанными с контентом.

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