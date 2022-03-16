«Яндекс» сообщил сотрудникам об «очереди» из покупателей на «Яндекс.Дзен»

Топ-менеджеры «Яндекса» рассказали сотрудникам об «очереди» из покупателей на сервис «Яндекс.Дзен». О планах «Яндекса» продать «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости» стало известно накануне.

Выдержки из общения топ-менеджеров «Яндекса» с сотрудниками на корпоративном мероприятии приводит РБК.

Глава «Яндекс.Дзена» Антон Фролов 16 марта на встрече с сотрудниками рассказал им об «очереди» из покупателей на «Яндекс.Дзен». Фролов отметил, что «Яндекс» больше не может заниматься разными проектами, связанными с контентом.

«Для нас это значит, что и “Дзену”, как и “Новостям”, придется это делать в каком-то другом месте», – отметил Антон Фролов.

Самым вероятным сценарием развития событий Фролов назвал продажу сервису другой компании. Накануне стало известно, что главным претендентом на покупку «Яндекс.Дзена» является группа VK.

С учетом текущей экономической ситуации невозможно одновременно заниматься контентными и информационными сервисами и «не попадать под разные виды давления как с внутренней стороны, так и с внешней», уточнил Фролов.

4 марта «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта. Причиной компания назвала приостановку торгов акциями на Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой бирже.

16 марта стало известно, что попавший под санкции Евросоюза гендиректор «Яндекса» в России Тигран Худавердян покинет совет директоров, пост замгендиректора Yandex N.V. и свои должности в голландских дочерних структурах компании.

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