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«Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта из-за приостановки торгов его бумагами после начала «спецоперации на Украине». Если держатели части их бумаг 4 марта воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства по долгам.

«Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами

Речь идет о бондах под 0,25% с погашением в 2025 году на сумму $1,25 млрд.

NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа 28 февраля приостановили торги бумагами «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций. В «Яндексе» уточнили, что при приостановке торгов акций класса A на NASDAQ более чем на пять торговых дней держатели имеют право потребовать обналичить облигации.

Однако у компании нет ресурсов для полного погашения нот. Если акционеры компании воспользуются своим правом выкупа большого объема акций, то без допфинансирования это негативно скажется на краткосрочном финансовом состоянии компании, а также на ее способности исполнять иные обязательства. 

В пресс-службе также предупредили, что не смогут погасить большую часть облигаций, если будут ограничения на перевод денег из российских подразделений «Яндекса» в Yandex N.V., зарегистрированную в Нидерландах.

По состоянию на 28 февраля 2022 года, «Яндекс» располагал денежными средствами в долларах и евро на сумму около $615 млн (из которых эквивалент в долларах США на сумму около $370 млн находится за пределами России) и денежными средствами и их эквивалентами в рублях на сумму около 47 млрд рублей.

 Представитель техногиганта сообщил «Коммерсанту», что компания своим сообщением предупредила о «теоретически возможных рисках, как и обязана сделать».

Ранее «Яндекс» выплатил купонный доход в размере $4,7 млн по упомянутым облигациям, сообщал Bloomberg со ссылкой на инвесторов. Это первая купонная выплата со стороны российской компании с момента введения ограничений из-за «военной операции на Украине».

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock

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