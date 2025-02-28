Ювелирная сеть Sokolov отложила IPO в 2025 году

Прошлой весной Поляков в интервью Shopper’s сообщил о планах Sokolov провести первичное размещение в 2025 году. Позднее, в августе, уже в беседе с «Интерфаксом» топ-менеджер допустил выход на биржу в третьем квартале 2025 года. Он отмечал, что компания технически готова к IPO, но ориентируется на «готовность рынка» и «большую ликвидность».

«Мы по последним размещениям не видим какого-то большого спроса, большого хайпа, большой ликвидности. <...> Если мы будем понимать, что можем привлечь миллиардов 15 (рублей — RB.RU), то тогда ок, тогда это понятная история», — заявил Поляков в августе 2024 года.

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Sokolov давно планирует проведение IPO. В конце 2021 года в компании говорили, что собираются в 2023 году выйти на биржи США и Москвы — тогда рассматривались Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq.

В 2024 году IPO провели 14 российских компаний — это рекорд за последние 17 лет, сообщали «Известия». В частности, в прошлом году на Мосбирже разместились «МТС Банк», производитель фармацевтических препаратов «Озон Фармацевтика» и сервис аренды автомобилей «Делимобиль». Главной причиной роста числа IPO среди российского бизнеса эксперты назвали высокую ключевую ставку.

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