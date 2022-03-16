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Тигран Худавердян покидает Совет директоров и пост замгендиректора Yandex N.V.

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Управляющий директор и генеральный директор «Яндекса» в России Тигран Худавердян покинет совет директоров, пост замгендиректора Yandex N.V. и свои должности в голландских дочерних структурах компании. Евросоюз 15 марта ввел санкции против него.

Тигран Худавердян покидает Совет директоров и пост замгендиректора Yandex N.V.

Совет директоров компании рассмотрит изменения в структуре руководства. До 15 апреля Елена Бунина исполняет обязанности гендиректора ООО «Яндекс», сообщили в пресс-службе.

«Яндекс» 15 марта назначил Тиграна Худавердяна на пост гендиректора «Яндекса» в России. На посту он должен сменить Елену Бунину, которая продолжит работать в компании и останется ее HR-директором. Также она сфокусируется на развитии образовательных проектов.

В этот же день Евросоюз ввел персональные санкции против Тиграна Худавердяна. Ни «Яндекс», ни дочерние предприятия не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании, добавили в пресс-службе. 

Тигран Худавердян был назначен управляющим директором группы компаний «Яндекса» в 2019 года. Гендиректором группы остается основатель Аркадий Волож.

Bloomberg 13 марта 2022 года сообщил, что Евросоюз может наложить на Худавердяна санкции из-за спецоперации на Украине. В начале марта Худавердян объяснил позицию компании по ситуации вокруг Украины. По его словам, «Яндекс» «не может забираться на броневик», поскольку приоритет в сложивщейся ситуации отдается безопасности сотрудников и сохранению работоспособности основных сервисов.

Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock

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