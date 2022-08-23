VK купит весь Delivery Club и выйдет из совместного предприятия со «Сбером»

VK объявила о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников «О2О Холдинг» — совместного предприятия VK и «Сбера».

Закрыть сделку стороны планируют до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений. VK и «Сбер», как сообщается, остаются стратегическими партнерами и будут сотрудничать «в различных направлениях».

В дальнейшем VK передаст Delivery Club «Яндексу» в рамках сделки по приобретению контентных платформ «Дзен» и «Новости».

22 августа VK и «Сбер» договорились о разделе совместного предприятия. В результате раздела «О2О Холдинг» VK получит его главный актив – сервис доставки еды Delivery Club. В дальнейшем VK обменяет его на «Новости» и «Дзен», принадлежащие «Яндексу». В таком случае «Яндекс.Еда» может устранить своего главного конкурента.

О подписании обязывающих документов между VK и «Яндексом» было объявлено позднее 23 августа.

VK и «Сбер» создали «О2О Холдинг» в 2019 году. В совместном предприятии им принадлежит по 45,01%, еще 9,98% — у «О2О груп (птс) лимитед», зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Фото на обложке: VK