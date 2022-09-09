Delivery Club стал собственностью «Яндекса»

«Яндекс» получил 99,95% ООО «Деливери Клаб», еще 0,05% получила его «дочка» ООО «ГИС Технологии».

Согласно сделке между VK и «Яндексом», VK передает «Яндексу» сервис по доставке Delivery Club, а взамен получит сервисы «Новости» и «Дзен». Стороны подписали документы об обмене активами 23 августа.

Также сделка предполагает, что бывшая главная страница «Яндекса» под брендом «Дзен» переедет на сайт dzen.ru. «Яндекс» не планирует передавать VK домен yandex.ru, но на переходный период будет сделано перенаправление на сайт dzen.ru.

По теме: «Яндекс» будет доставлять посылки, а VK станет монополистом на рынке медиа — прогнозы

«Яндекс» будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. В VK продолжат развивать «Новости» и «Дзен».

Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года. 30 августа ФАС одобрила ходатайства VK и «Яндекса» о сделке по Delivery Club, «Дзену» и «Новостям». Однако антимонопольное ведомство вынесло предписания и потребовало сохранить конкуренцию на соответствующих рынках.

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock