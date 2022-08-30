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ФАС одобрила сделки между VK и «Яндексом»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ФАС одобрила ходатайства VK и «Яндекса» о сделке по Delivery Club, «Дзену» и «Новостям». Однако служба вынесла предписания и потребовала сохранить конкуренцию на соответствующих рынках.

ФАС одобрила сделки между VK и «Яндексом»

Об этом ФАС сообщила в своем telegram-канале.

Что касается сделки по Delivery Club, то служба потребовала не создавать монополию для «Яндекс.Еды» и не давать преференции ресторанам и доставщикам, использующим сервис.

«Для партнеров сервисов (ресторанов) предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки», – уточнили в ФАС. Там добавили, что «Яндекс» не должен совершать действия, направленные на отказ ресторанов от использования услуг Delivery Club.

Предписание по сделке о покупке VK сервисов «Новости» и «Дзен» у «Яндекса» подразумевает обязанность новым оператором получать от пользователей согласие на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.

Стороны объявили о сделках 23 августа. VK купила у «Яндекса» сервисы «Новости» и «Дзен», а «Яндекс» у VK – сервис доставки еды Delivery Club, который последняя получила после выхода из совместного со «Сбером» предприятия.

Фото на обложке: recycling-m

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