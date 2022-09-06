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VK запустила в тестовом режиме портал dzen.ru с контентом авторов «Дзена»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK запустила портал dzen.ru с контентом автором «Дзена». Ранее VK купила «Дзен» у «Яндекса» вместе с «Новостями». Портал пока работает в тестовом режиме, его финальную версию представят после закрытия сделки.

VK запустила в тестовом режиме портал dzen.ru с контентом авторов «Дзена»

О запуске портала пишут «РИА Новости».

Dzen.ru работает в режиме бета-версии с прежним интерфейсом. На портале размещены материалы авторов «Дзена», поисковая строка «Яндекса» и информация о погоде. Рекомендательные системы в «Дзене», монетизация авторов контента и пользовательские опции останутся прежними. 

До закрытия сделки VK и «Яндекс» проработают все технические моменты, в том числе автоматический переход с сайта yandex.ru. Финальную версию портала VK обещала представить после закрытия сделки с «Яндексом».     

В августе VK и «Яндекс» объявили о сделках – первая купила у второй сервисы «Дзен» и «Новости», «Яндекс» приобрел у VK сервис доставки еды Delivery Club. Через неделю после объявления ФАС одобрила сделки с предписаниями не создавать монополию на рынках. 

Фото на обложке: tut-magaz

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