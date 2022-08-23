«Яндекс» будет доставлять посылки, а VK станет монополистом на рынке медиа — прогнозы

«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. В VK сообщают, что продолжат развивать «Новости» и «Дзен».

Бывшая главная страница «Яндекса» под брендом «Дзен» переедет на сайт dzen.ru. «Яндекс» не планирует передавать VK домен yandex.ru, но на переходный период будет сделано перенаправление на сайт dzen.ru.

Сегодня VK и «Яндекс» подписали документы об обмене активами. VK продает «Яндексу» Delivery Club, который достанется ему в ходе реструктуризации «О2О Холдинг» (совместное предприятие VK и «Сбера»). А «Яндекс» отказывается от контент-платформы «Дзен» и «Новости» — и передает их VK. Закрыть сделку стороны планируют до конца года — после одобрения регуляторов.

Содеражние:

Зачем компаниям сделка

Павел Федоров, продакшен-директор «Палиндром»

В этой сделке участвует много людей, механизмов, решается много задач, поэтому все не так просто. Но мне кажется, что активы «Дзен» и «Новости» для «Яндекса» токсичны.

«Яндекс» — очень чувствительная компания, поэтому им проще и лучше передать активы тем, кто рисков не боится. Думаю, это в первую очередь именно риск-менеджмент.

Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров

Внутри команды «Яндекса» из-за «Новостей» стали возникать сложности. Многие работники были уверены, что «Яндекс» на первое место ставит прокремлевские медиа. Начался большой конфликт, который, я считаю, разлагал компанию изнутри.

Несмотря на то, что «Новости» и «Дзен» — это популярные сервисы внутри самого «Яндекса», ими решили пожертвовать. «Новости» были на пятом месте по популярности среди всех активов, «Дзен» — на втором.

Среднее время нахождения пользователя в «Новостях» — 1 час 55 минут, среднее время в «Дзене» — три с половиной часа. Это просто гигантское время. «Дзен» выполнял в каком-то смысле функции TikTok, предлагая новый и новый контент, затягивая пользователя.

Для того, чтобы отделиться от политической повестки и заниматься только ИТ-бизнесом, в «Яндексе» приняли правильное решение. Работа с UGC-контентом — довольно опасная, и мы видим на примере TJournal, чем это может закончиться. В «Яндексе» решили сосредоточиться на развитии ИТ-сервисов. И сейчас их первая страница будет как у Google: большая поисковая система.

Вторая цель «Яндекса» — организовать бизнес за рубежом с частью команды, которая уехала. Возможно, во время этой сделки такая перспектива тоже обсуждалась.

Зачем обмен VK? Компания умеет работать с UGC-контентом, у «Яндекса» это не получалось. Mail.Ru же исторически занимался развитием пользовательских сервисов. Что VK, что «Одноклассники» — очень популярные, их можно назвать лидерами рынка.

Игорь Пань, специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир»

Высока вероятность, что «Яндекс», VK и Сбер провели эту рокировку, чтобы уйти с рынков, где они могут конкурировать друг с другом.

Первопричиной может быть желание развивать «профильные» для каждого сервиса направления. Дальнейшая конкуренция в условиях оттока из страны IT-специалистов, сложности в получении оборудования может только приносить убытки с неясными перспективами развития.

«Яндекс», как и многие технологические компании, несет убытки — не только финансовые, но и «интеллектуальные».

Перспектив дальнейшего развития и монетизации новостного сервиса и «Дзена» нет. А вот возможность добавить рекламные ссылки в результаты выдачи в поиске сохраняются. Поэтому «Яндекс» будет возвращаться к своим первоистокам — странице поиска с широкими функциями.

Возможно, в предстоящие годы «Яндекс» продолжит сокращать число своих сервисов.

Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам»

«Яндекс» следует своей долгосрочной стратегии — на укрепление в сфере электронной коммерции и логистики. Вероятно, эти направления и дальше будут в фокусе стратегии «Яндекса».

А вот у VK стратегия меняется. Компания действует по обстоятельствам, которые сложились для нее довольно выгодно. «Яндекс» и раньше не мог поколебать позиции VK во всем, что связано с социальными сетями и блогами, а после отказа от «Дзена» — тем более не сможет.

Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Условия сделок выглядят в целом нейтральными. Для VK долгосрочное влияние на показатели P&L должно быть позитивным. Для «Яндекса» — неоднозначно, но сделка поспособствует укреплению его позиций в фудтехе, в случае одобрения антимонопольными органами.

Влияние сделок на показатели отчета о прибыли и убытках VK должно быть положительным. Потому что консолидируется выручка и EBITDA от платформ «Дзен» и «Новости», а убытки СП больше консолидироваться не будут.

Для «Яндекса» последствия сделки выглядят смешанными. «Дзен» и «Новости» были прибыльными активами, а Delivery Club — вероятно, убыточный.

Для сравнения, годовая выручка «Дзена» на конец 2021 года составила 19 млрд рублей, то есть 4-5% выручки «Яндекса» и около 15% выручки VK. Хотя масштаб влияния на этот показатель может оказаться не прямолинейным.

Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global

Обе компании в результате сделки получают профильные для себя бизнесы. VK концентрируется на медиапроектах, у «Яндекса» сильные позиции в сервисах доставки и в других О2О-проектах.

Пока неизвестно, как быстро удастся получить одобрение сделки от ФАС, так как, например, «Яндекс» по ее итогам будет контролировать около половины отечественного рынка доставки еды.

Причем это очень перспективный рынок: в прошлом году его объем превысил 300 млрд руб. Во втором квартале рост выручки О2О-сервисов «Яндекса» замедлился, но его темпы остаются двузначными. Интеграция Delivery Club в будущем году может принести «Яндексу» более 30 млрд руб. выручки. Если бизнес окажется рентабельным, то для компании сделка, безусловно, будет выгодной.

Что это значит для рынка

Игорь Пань, «Финмир»

Скорее всего, Сбер постарается частично интегрировать полученный (после реструктуризации «О2О Холдинг» — совместного предприятия Сбера и VK — прим. RB.RU) сервис «Самокат» в «СберМаркет» и другие свои приложения. Но составить полноценную конкуренцию Яндексу в сегменте доставки еды уже не будет задачей номер один для Сбера.

Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам»

«Яндекс» сконцентрирует силы на развитии «Яндекс.Маркета». Он должен закрепиться в тройке ведущих маркетплейсов. Затем компания перенесет центр тяжести стратегии на финтех.

«Сбер» же, скорее всего, направит свои ИТ на платформы для предприятий. Доставка еды для «Сбера» вряд ли была принципиально важным проектом.

Как изменятся привычные сервисы

Павел Федоров, продакшен-директор «Палиндром»

Пока известно только одно: как-то сервисы поменяются.

Вообще, у VK очень много своих внутренних медиа — и про автомобили, и про детей, и про животных, и про моду. А еще есть «Пульс» — собственный аналог «Дзена» с похожей (но не одинаковой) механикой. Он работает на крутой технологии рекомендации выкупленного Mail.Ru стартапа Relap.

Здесь очень тяжело давать прогноз. Я уверен, что будет борьба внутри: победитель будет решать, что делать с такими жирными кусками пирога.

Абстрактное «качество» контента в Дзене оценивать неправильно. Каждому пользователю сервис выдает разные рекомендации. Точно известно, что в среднем оно хуже не станет.

Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров

«Дзен» — это не только тексты, но и видео, причем два типа. Короткие видео по формату TikTok и обычные, как у любого видеохостинга. Я подозреваю, что вместе с «Дзеном» VK отойдет и этот ресурс — и вольется в «Клипы».

Важно, в каком виде будет передан рекомендательный алгоритм «Дзена» — в виде самого алгоритма и данных о пользователях, либо в другом формате. Сольет ли его VK с «Пульсом» или нет.

Но учитывая, что VK — это главная площадка для соцсетей в России, компания в любом случае не проиграет. Она сможет организовать работу с пользовательским контентом. У них есть тот набор данных, который сможет обеспечить пользователям такой же классный рекомендательный механизм, как это было с «Яндексом».

Игорь Пань, «Финмир»

Стоимость услуг по доставке для ресторанов в ближайшее время вряд ли вырастет. Спрос на доставку будет продолжать расти, поэтому поэтапное повышение комиссий произойдет, но рестораны его не заметят.

Стоит ожидать продолжения роста спроса на услуги курьеров. Также «Яндекс» может в будущем предложить доставку не только еды, но и других посылок — например, документов.

Плюсы и минусы для компаний

Игорь Пань, «Финмир»

Обмен можно назвать относительно равнозначным. Можно считать, что все стороны оказались по-своему в минусе.

Но это только краткосрочный эффект для финансовых показателей и для работы компаний. В долгосрочной перспективе, если экономическая ситуация станет стабильнее, а компании найдут новые пути поставок оборудования, в том числе из санкционного перечня, то их работа наладится. А такой обмен поможет всем трем игрокам наладить работу и перетряхнуть стратегии развития.

Павел Федоров, продакшен-директор «Палиндром»

Подозреваю, что «Яндекс» готовит какую-то пушку-бомбу: выход в новые страны, какой-то огромный релиз на софтверном или хардверном уровне. Вряд ли это новый медиасервис — компания на этом уже обожглась.

Точно знаю одно: это очень увлекательная история, за которой интересно наблюдать.

Что будет с акциями

Игорь Пань, «Финмир»

Сегодня в ходе торгов можно наблюдать повышение стоимости «Яндекса», VK и Сбера на 2-3%, что позволяет предугадать и будущую динамику ценных бумаг.

Стремление компаний упорядочить свою работу и отказаться от непрофильных активов может привести к повышению прибыли в предстоящие годы. А это обеспечит инвестиционную привлекательность и, в конечном итоге, поспособствует росту стоимости ценных бумаг компаний.

Долгосрочный тренд на рост акций технологических компаний, возможно, сформируется в ближайшие два-три года. Но покупать сейчас акции могут только инвесторы, готовые к волатильности рынка и возможным снижениям стоимости акций в краткосрочной перспективе.

Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам»

Существенного роста акций VK я не наблюдаю. А рост цены «Яндекса» можно объяснить новостью о том, что он получит Delivery Club.

С приобретением актива «Яндекс» получает определенный контроль над ценами, что позволит доставке существовать в качестве окупаемого бизнеса и поможет оттачивать экосистему «Яндекса» на стыке логистики и электронной коммерции, а также развивать суперапп.

Акции «Яндекса» выглядели хорошим вложением на три-пять лет. Но, как показало обрушение в начале весны, они пока не так устойчивы, как акции телекомов.

Приобретение Delivery Club, как и развитие «Такси», снизило зависимость «Яндекса» от одного лишь рынка рекламы. Но такого источника устойчивости, как абонентская выручка, у компании нет. А значит, рассчитывать, что финансовые показатели и цена акций в будущем будут только расти, не стоит. В ближайшие три года возможны очень сильные колебания стоимости акций.

Георгий Ващенко, Freedom Finance Global

Неизвестно, предусматривает ли сделка между «Яндексом» и VK только обмен активами или включает денежную компенсацию. От ответа на этот вопрос будет зависеть дальнейшая реакция инвесторов на эти новости.

Рынок доставки еды быстро растет. Delivery Club в первом квартале увеличил выручку на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 4,8 млрд рублей, хотя данных о рентабельности сервиса компания не раскрывала. Сегменты бизнеса «Яндекса» — E-commerce, Mobility and Delivery (включает конкурирующий с Delivery Club сервис «Яндекс.Еда») — во втором квартале продемонстрировали положительную рентабельность.

Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Наибольший позитив сегодня демонстрируют акции Сбера. В моменте они прибавляли до 3,4% на рекордных за неделю объемах. Наименьший рост отмечается в расписках VK, которые удерживают до +1,6% на средних оборотах.

Акции «Яндекса’ выделяются тем, что вторую сессию подряд бумага штурмует уровни выше психологически значимой планки 2000 руб. На этих отметках фишка последний раз торговалась в конце июля.

Фото на обложке: Andrey Solovev / Shutterstock