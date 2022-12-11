Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Рост спроса на юани, Hyundai, Kia и Toyota в топе продаж в РФ: главное для бизнеса 11 декабря

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Ряд стран ЕС выступили против потолка цен на российский газ, который может быть выгоден Китаю, как считают западные аналитики, параллельно в России растет спрос на валюту КНР, хотя в целом валютные депозиты просели. Среди популярных у россиян марок машин лидируют южнокорейские, в 2022 году мы все особенно ждем праздников, а RB традиционно следит за всеми новостными поводами, которые могут быть прямо или косвенно интересны предпринимателям.

Рост спроса на юани, Hyundai, Kia и Toyota в топе продаж в РФ: главное для бизнеса 11 декабря

Россия и мир

  • Посол  ЮАР в РФ посоветовал российскому бизнесу действовать агрессивнее для продвижения в Африке и быть «инициативнее». 
  • Группа из 12 государств-членов ЕС (среди них — Бельгия, Греция, Италия, Польша и др.) призвала снизить потолок цен на газ из России (Bloomberg).
  • Удержание потолка цен может быть выгодно Китаю, поскольку он сможет закупать энергоносители из России с большой скидкой (The Epoch Times).
  • Президент Финляндии Саули Ниинисте выступил за продолжение сотрудничества с Россией (Yle).
  • Турция вновь начала пускать танкеры с нефтью через свои проливы Босфор и Дарданеллы (Bloomberg).

Россия

  • В российских банках растет спрос на вклады в юанях: сейчас их открывают 49 кредитных организаций, а к началу февраля это делали только 13 («Банки.ру»). И все  же вес таких вкладов в общей структуре невелик — до 10%.  Банковские аналитики считают, что объем депозитов в юанях растет «на сотни процентов» за счет бизнесменов. 60% вкладов в валюте КНР открывают предприниматели
  • В целом же объем валютных депозитов россиян в октябре снизился до $56 млрд, что стало минимальным показателем с конца 2008 года (ЦБ РФ).
  • В аэропортах Москвы из-за обильного снегопада (более 20% месячной нормы за стуки) задержали больше 60 рейсов, еще минимум шесть отменены.
  • В Шереметьево на фоне этих событий сработала пожарная сигнализация и начался настоящий потоп.
  • Таджикистан, Киргизия и Узбекистан стали самыми востребованными зарубежными направлениями полетов у россиян в 2022 году («Туту.ру»).
  • Россияне в этом году особенно полюбили новогоднее веселье: если в 2021 году «очень любили» праздник 24%, то в 2022 году — 31%.
  • «Домашним» майнерам перевыставляют счета за электричество по бизнес-тарифам. А выявляют их по изменению профиля нагрузки.  
  • Hyundai, Kia и Toyota стали самыми популярными автомобилями у россиян этой осенью. Средний чек покупки — 1,28 млн рублей, поскольку 95% приобретений — это авто с пробегом.
  • Более 100 тыс. домохозяйств на сельских территориях Татарстана подключили к интернету по технологии GPON (оптической сети) в 2022 году. 
  • Загрузка санаторно-курортного и туристского комплекса Ставропольского края на декабрь 2022 года и новогодние праздники составляет 90%, а в ведущих санаториях до 100%, что на 21% больше аналогичного периода прошлого года.
  • Правительство РФ решило временно увеличить налоги на добычу алмазов АЛРОСА. Дополнительный налог в первом квартале 2023 года, согласно заявлениям Минфина, должен составить 19 млрд рублей, из которых почти половина пойдет в федеральный бюджет, тогда как ранее 100% НДПИ уходило в бюджет Якутии (Ъ). 

Бизнес

  • Сооснователь обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид согласился выступить в суде. Заседание с его участием назначено на вторник, 13 декабря. На втором слушании 14 декабря он пока отказывается выступать.
  • У Christian Dior новый главный исполнительный директор — сын президента Louis Vuitton Moet Hennessy, глава Berluti и председатель совета директоров Loro Piana Антуан Арно.
  • С понедельника, 12 декабря, возобновляется подписка Twitter Blue: $8 в месяц за веб-версию и $11 за версию на iOS.
Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Выбор редакции: стартапы года — 2020
  2. 2 Подписка Twitter Blue возвращается 12 декабря: пользователи на iOS заплатят на $3 больше
  3. 3 Хотите собрать больше инвестиций для стартапа? Пишите на LinkedIn
  4. 4 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
  5. 5 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 декабря 2022

X-MAS HACK 2022

13 декабря 2022

Антихакатон «No-code разработка IT-решений»

14 декабря 2022

HackWagon22

Все ВОЗМОЖНОСТИ