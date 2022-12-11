Рост спроса на юани, Hyundai, Kia и Toyota в топе продаж в РФ: главное для бизнеса 11 декабря

Ряд стран ЕС выступили против потолка цен на российский газ, который может быть выгоден Китаю, как считают западные аналитики, параллельно в России растет спрос на валюту КНР, хотя в целом валютные депозиты просели. Среди популярных у россиян марок машин лидируют южнокорейские, в 2022 году мы все особенно ждем праздников, а RB традиционно следит за всеми новостными поводами, которые могут быть прямо или косвенно интересны предпринимателям.
Россия и мир
- Посол ЮАР в РФ посоветовал российскому бизнесу действовать агрессивнее для продвижения в Африке и быть «инициативнее».
- Группа из 12 государств-членов ЕС (среди них — Бельгия, Греция, Италия, Польша и др.) призвала снизить потолок цен на газ из России (Bloomberg).
- Удержание потолка цен может быть выгодно Китаю, поскольку он сможет закупать энергоносители из России с большой скидкой (The Epoch Times).
- Президент Финляндии Саули Ниинисте выступил за продолжение сотрудничества с Россией (Yle).
- Турция вновь начала пускать танкеры с нефтью через свои проливы Босфор и Дарданеллы (Bloomberg).
Россия
- В российских банках растет спрос на вклады в юанях: сейчас их открывают 49 кредитных организаций, а к началу февраля это делали только 13 («Банки.ру»). И все же вес таких вкладов в общей структуре невелик — до 10%. Банковские аналитики считают, что объем депозитов в юанях растет «на сотни процентов» за счет бизнесменов. 60% вкладов в валюте КНР открывают предприниматели
- В целом же объем валютных депозитов россиян в октябре снизился до $56 млрд, что стало минимальным показателем с конца 2008 года (ЦБ РФ).
- В аэропортах Москвы из-за обильного снегопада (более 20% месячной нормы за стуки) задержали больше 60 рейсов, еще минимум шесть отменены.
- В Шереметьево на фоне этих событий сработала пожарная сигнализация и начался настоящий потоп.
- Таджикистан, Киргизия и Узбекистан стали самыми востребованными зарубежными направлениями полетов у россиян в 2022 году («Туту.ру»).
- Россияне в этом году особенно полюбили новогоднее веселье: если в 2021 году «очень любили» праздник 24%, то в 2022 году — 31%.
- «Домашним» майнерам перевыставляют счета за электричество по бизнес-тарифам. А выявляют их по изменению профиля нагрузки.
- Hyundai, Kia и Toyota стали самыми популярными автомобилями у россиян этой осенью. Средний чек покупки — 1,28 млн рублей, поскольку 95% приобретений — это авто с пробегом.
- Более 100 тыс. домохозяйств на сельских территориях Татарстана подключили к интернету по технологии GPON (оптической сети) в 2022 году.
- Загрузка санаторно-курортного и туристского комплекса Ставропольского края на декабрь 2022 года и новогодние праздники составляет 90%, а в ведущих санаториях до 100%, что на 21% больше аналогичного периода прошлого года.
- Правительство РФ решило временно увеличить налоги на добычу алмазов АЛРОСА. Дополнительный налог в первом квартале 2023 года, согласно заявлениям Минфина, должен составить 19 млрд рублей, из которых почти половина пойдет в федеральный бюджет, тогда как ранее 100% НДПИ уходило в бюджет Якутии (Ъ).
Бизнес
- Сооснователь обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид согласился выступить в суде. Заседание с его участием назначено на вторник, 13 декабря. На втором слушании 14 декабря он пока отказывается выступать.
- У Christian Dior новый главный исполнительный директор — сын президента Louis Vuitton Moet Hennessy, глава Berluti и председатель совета директоров Loro Piana Антуан Арно.
- С понедельника, 12 декабря, возобновляется подписка Twitter Blue: $8 в месяц за веб-версию и $11 за версию на iOS.
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