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Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России с «механизмом борьбы» против их обхода

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, куда добавил «механизм борьбы с обходом санкций» — он позволяет вводить ограничения против третьих стран. Документ опубликован на сайте Совета ЕС.

Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России с «механизмом борьбы» против их обхода

Так, в новом пакете санкций есть механизм, который предусматривает запрет на экспорт ряда товаров и технологий в третьи страны для предотвращения их реэкспорта в Россию.

Также введены ограничения против 87 поддерживающих Россию компаний, в том числе продлили запрет на вещание пяти телеканалов (RT Balkan, Oriental Review, «Царьград», New Eastern Outlook, Katehon).

Также санкцию включают полный запрет поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу.

Запрещен экспорт электрических и гибридных машин, новых и подержанных автомобилей класса люкс.

Кроме того, грузовики с российскими прицепами и полуприцепами теперь не смогут перевозить товары в ЕС.

Санкции также закрывают доступ в европейские порты для танкеров, которые осуществляют перевозки с судна на судно и подозреваются в нарушении запрета на импорт российской нефти.

Также расширен список запрещенных к транзиту через России высокотехнологичных и военных товаров.

Фото на обложке: Unsplash

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