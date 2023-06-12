Китай наращивает экспорт автомобилей, российский «АвтоВАЗ» старается не отставать и заявляет амбициозные планы на будущий год, снижается стоимость квартир в новостройках, а долги россиян и число иностранных ИП в РФ, напротив, растут. RB продолжает рассказывать о ключевых событиях в экономике и предпринимательстве России и мира.

Экспортные планы «АвтоВАЗа», рост числа иностранных ИП и задолженностей россиян: главное для бизнеса 12 июня