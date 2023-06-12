Экспортные планы «АвтоВАЗа», рост числа иностранных ИП и задолженностей россиян: главное для бизнеса 12 июня

Китай наращивает экспорт автомобилей, российский «АвтоВАЗ» старается не отставать и заявляет амбициозные планы на будущий год, снижается стоимость квартир в новостройках, а долги россиян и число иностранных ИП в РФ, напротив, растут. RB продолжает рассказывать о ключевых событиях в экономике и предпринимательстве России и мира.
- Швейцарский банковский гигант UBS завершил поглощение бывшего конкурента Credit Suisse.
- Глава «АвтоВАЗа» сообщил о планах за текущий год экспортировать 10–15 тыс. автомобилей Lada, а за 2024 год — до 50 тыс. («РИА Новости»).
- Китай за январь–май 2023 года экспортировал 1,75 млн произведенных в стране автомобилей, это на 81,5% выше показателя аналогичного периода 2022 года.
- В ЕС изучают возможность хранения газа в украинских ПГХ вместимостью до 30 млрд куб м топлива (Bloomberg).
- За последний год цены на столичные новостройки сократились в среднем на 6% по всем сегментам рынка, а стоимость квадратного метра — на 0,2% («Метриум»).
- При этом наблюдается рекордный рост предложений малоформатных студий: их число выросло на 50,2% с 3,6 тыс. лотов в прошлом году до 5,4 тыс. лотов в этом («НДВ Супермаркет Недвижимость»).
- Задолженности россиян в апреле превысили отметку в 30 трлн рублей, увеличившись на 527 млрд рублей (почти на 13%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (ЦБ РФ).
- Бизнес-омбудсмен в РФ Борис Титов предложил комплекс мер по усовершенствованию работы единого налогового счета (ЕНС): например, упрощение порядка уменьшения налогов по УСН, возможность установления нескольких дат сдачи отчетности и решение чисто технических проблем в работе системы.
- С января по июнь 2023-го в РФ вдвое увеличилось число зарегистрированных иностранных ИП: 18,6 тыс. против 7,8 тыс. в прошлом году (ФНС).
Фото на обложке: Unsplash
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