Подорожание отдыха в Турции, новый фонд для инвестиций в IT-стартапы: главное 13 июня

Карина Пардаева
Основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров создал венчурный фонд для инвестиций в IT-стартапы, отдых в Турции подорожал на 30% и дургие события 13 июня.
Подорожание отдыха в Турции, новый фонд для инвестиций в IT-стартапы: главное 13 июняКарина Пардаева
Финансы
- 753 млрд рублей получил российский бюджет от дивидендов компаний с госучастием в 2022 году. Это в 2,2 раза больше, чем в 2021 году, узнал «Коммерсантъ».
- Около 50 банков могут уйти с российского рынка в ближайшие три года. Об этом рассказал глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов в интервью «Известиям».
Бизнес
- Летом 2023 года неделя отдыха на двоих в Турции обойдется в 220 тыс. рублей. Это на 30% дороже, чем в прошлом году.
- Основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров создал венчурный фонд «Стриго кэпитал» для инвестиций в IT-стартапы. За год планируется привлечь 3 млрд рублей.
- Более половины представителей российского крупного бизнеса за последние шесть месяцев почувствовали улучшение положения своих компаний, узнали «Известия».
Транспорт
- Российские активы японской Toyota, в том числе завод в Санкт-Петербурге, продали ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп, сообщил в интервью «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Фото на обложке: Unsplash
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