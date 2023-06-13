Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Подорожание отдыха в Турции, новый фонд для инвестиций в IT-стартапы: главное 13 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров создал венчурный фонд для инвестиций в IT-стартапы, отдых в Турции подорожал на 30% и дургие события 13 июня.

Подорожание отдыха в Турции, новый фонд для инвестиций в IT-стартапы: главное 13 июня

Финансы

  • 753 млрд рублей получил российский бюджет от дивидендов компаний с госучастием в 2022 году. Это в 2,2 раза больше, чем в 2021 году, узнал «Коммерсантъ».
  • Около 50 банков могут уйти с российского рынка в ближайшие три года. Об этом рассказал глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов в интервью «Известиям».

Бизнес

  • Летом 2023 года неделя отдыха на двоих в Турции обойдется в 220 тыс. рублей. Это на 30% дороже, чем в прошлом году.
  • Основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров создал венчурный фонд «Стриго кэпитал» для инвестиций в IT-стартапы. За год планируется привлечь 3 млрд рублей.
  • Более половины представителей российского крупного бизнеса за последние шесть месяцев почувствовали улучшение положения своих компаний, узнали «Известия».

Транспорт

  • Российские активы японской Toyota, в том числе завод в Санкт-Петербурге, продали ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп, сообщил в интервью «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Nasdaq приобретает разработчика ПО Adenza у Thoma Bravo за $10,5 млрд
  2. 2 Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал ФНС к борьбе с ложными задолженностями
  3. 3 Миллиардер Джордж Сорос начал передачу своей фондовой империи 37-летнему сыну
  4. 4 Может ли Россия использовать опыт криптоюаня в пилотировании цифрового рубля?
  5. 5 Бинарные опционы в России в 2023 году
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 июня 2023

ИНКновация

15 июня 2023

Loud

18 июня 2023

Jet Security Team

Все ВОЗМОЖНОСТИ