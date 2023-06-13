Основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров создал венчурный фонд для инвестиций в IT-стартапы, отдых в Турции подорожал на 30% и дургие события 13 июня.

Подорожание отдыха в Турции, новый фонд для инвестиций в IT-стартапы: главное 13 июня