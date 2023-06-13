Diablo IV стала самой быстро продаваемой игрой Blizzard. За первые пять дней продаж игра принесла компании $666 млн. Приобрести Diablo IV в России по официальным каналам нельзя, хотя один из самых ожидаемых проектов Blizzard даже получил русскую локализацию.

Activision Blizzard назвала недавно вышедшую RPG Diablo IV самой быстро продаваемой игрой в истории компании. За пять дней с начала продаж игра принесла компании $666 млн, что стало рекордным для студии показателем.

С даты релиза игроки Diablo IV провели в онлайне более 276 млн часов (более 30 тыс. лет) и убили 276 млрд игровых существ, сообщили в Blizzard.

Игра Diablo IV была одним из самых ожидаемых RPG-релизов последних лет. Из-за харассмент-скандала Blizzard уволила руководителей команды разработчиков Diablo IV. Вскоре после этого было объявлено, что дата релиза Diablo IV и других проектов студии переносится на неопределенный срок.

Diablo IV получила русскую локализацию и русскую озвучку, однако в России по официальным каналам нельзя купить игру. Blizzard запрещает регистрировать новые аккаунты с российскими номерами телефонов в своей сети Battle.net.

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