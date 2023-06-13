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Diablo IV стала самой быстро продаваемой игрой Blizzard

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Diablo IV стала самой быстро продаваемой игрой Blizzard. За первые пять дней продаж игра принесла компании $666 млн. Приобрести Diablo IV в России по официальным каналам нельзя, хотя один из самых ожидаемых проектов Blizzard даже получил русскую локализацию.

Diablo IV стала самой быстро продаваемой игрой Blizzard

Activision Blizzard назвала недавно вышедшую RPG Diablo IV самой быстро продаваемой игрой в истории компании. За пять дней с начала продаж игра принесла компании $666 млн, что стало рекордным для студии показателем.

С даты релиза игроки Diablo IV провели в онлайне более 276 млн часов (более 30 тыс. лет) и убили 276 млрд игровых существ, сообщили в Blizzard.

Игра Diablo IV была одним из самых ожидаемых RPG-релизов последних лет. Из-за харассмент-скандала Blizzard уволила руководителей команды разработчиков Diablo IV. Вскоре после этого было объявлено, что дата релиза Diablo IV и других проектов студии переносится на неопределенный срок.

Diablo IV получила русскую локализацию и русскую озвучку, однако в России по официальным каналам нельзя купить игру. Blizzard запрещает регистрировать новые аккаунты с российскими номерами телефонов в своей сети Battle.net.

Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock

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