Activision Blizzard перенесла выход ключевых проектов Diablo IV и Overwatch 2 – акции рухнули на 16%

Activision Blizzard на неопределенный срок перенесла выход двух ключевых проектов – Diablo IV и Overwatch 2. Также компания не подтвердила, что выпустит Diablo Immortal в ранее оговоренный срок. Акции разработчика видеоигр отреагировали незамедлительно – котировки рухнули на 16%.

Американский разработчик видеоигр Activision Blizzard, в активе которого находятся флагманы индустрии – World of Warcraft, Overwatch, Diablo и другие игры – опубликовала финансовый отчет о результатах за 3 квартал 2021 года. Он во многом превзошел ожидания аналитиков: выручка составила $2,07 млрд, прибыль $639 млн.

Однако инвесторы крайне негативно восприняли прогнозы компании на следующий квартал и год в целом. В 4 квартале Activision Blizzard ожидает выручку в размере $2,02 млрд, что гораздо ниже ожидаемых аналитиками показателей. Вследствие этого акции компании рухнули на постмаркете – падение составило около 16% с почти $80 за акцию до $65,5.

Но больше инвесторы отреагировали на другую новость – компания перенесла выход двух ключевых проектов Diavlo IV и Overwatch 2 и не назвала дату выхода. Ранее их планировалось выпустить в конце 2021 года – начале 2022-ого. Также не было высказано конкретики по дате выхода Diablo Immortal, которую планировали выпустить в 1 квартале 2022 года.

В Activision Blizzard также сообщили, что Джен Онил уйдет с поста соруководителя. Таким образом, Майк Ибарра остается единственным руководителем игровой студии. Они взяли на себя руководство в августе после ухода бывшего президента компании Аллена Брэка, причиной чего стал харассмент-скандал.

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