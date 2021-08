Проекты Activision Blizzard лишились спонсоров на фоне скандала из-за дискриминации и харассмента

Игровые проекты Activision Blizzard, в частности Call of Duty League и Overwatch League, лишились спонсоров на фоне харассмент-скандала, из-за которого компанию уже покинули ведущие разработчики и топ-менеджеры.

О том, что от сотрудничества с Activision Blizzard отказался ведущий производитель наушников, контроллеров и аксессуаров для киберспортсменов Astro Gaming, а также армия США пишет Digital Trends.

Логотипы Astro Gaming и армии США, которые были размещены на ресурсах игрового проекта компании – шутера Call of Duty, сняли. Astro Gaming была одним из первых спонсоров киберспортивных проектов Call of Duty League и Call of Duty Challengers. Армия США, в свою очередь, спонсировала проект с 2020 года.

Примечательно, что Activision Blizzard лишилась спонсора в лице Astro Gaming прямо перед началом одного из крупнейших киберспортивных ивентов – чемпионата Call of Duty League. Мероприятие пройдет с 19 по 22 августа в Лос-Анджелесе.

Ранее от сотрудничества с Activision Blizzard отказалась немецкая группа компаний T-Mobile, предоставляющая телеком-услуги. Таким образом, у ведущего проекта компании – Call of Duty League, осталось всего 4 спонсора. У Overwatch League – всего 3. От поддержки этого проекта отказались State Farm, Kellogg's и гигант мирового IT-рынка IBM.

Причиной для прекращения сотрудничества спонсоров с Activision Blizzard стал недавний скандал, связанный с харассментом и дискриминацией в компании. По информации, раскрытой в судебном иске департамента по защите трудовых и жилищных прав штата Калифорния, работающие в компании женщины подвергались сексуальным домогательствам. Кроме того, их гонорары занижены, а мужчины перекладывают на них работу.

После скандала из Activision Blizzard уволился президент и главный операционный директор Дж. Аллен Брэк, а также руководители команды разработчиков Diablo 4. Сотрудники компании объявили забастовку, игроки потребовали удалить из игры предметы, названные в честь обвиняемых в домогательствах разработчиков, а акционеры Activision Blizzard подали на нее в суд.

