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Microsoft уволит 8% штата игрового подразделения — в основном из Activision Blizzard

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Microsoft уволит 8% штата игрового подразделения – 1,9 тыс. сотрудников. В основном сокращения коснутся Activision Blizzard – компании, сделку по покупке которой Microsoft закрыла в октябре 2023 года. Вместе с рядовыми сотрудниками, Activision покинут и несколько ведущих топ-менеджеров.

Microsoft уволит 8% штата игрового подразделения — в основном из Activision Blizzard

Microsoft сократит 1,9 тыс. сотрудников игрового подразделения. Это около 8% игрового штата, общая численность которого составляет 22 тыс. человек, пишет The Verge.

В основном уволят сотрудников Activision Blizzard. Эту компанию Microsoft купила за $69 млрд – сделка, которую закрыли в октябре 2023 года, стала крупнейшей в истории игровой индустрии.

Вместе с рядовыми сотрудниками, компанию покинет президент Activision Blizzard Майк Ибарра, который проработал в ней более 20 лет. Также из Activision Blizzard уходит один из основателей компании и главный дизайнер Аллен Адам.

Ранее пост гендиректора Activision Blizzard покинул Бобби Котик. Он возглавлял Activision с 1991 года. Под руководством Котика Activision соединилась с Vivendi Games – впоследствие появилась компания Activision Blizzard.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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