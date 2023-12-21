Бобби Котик покинет пост гендиректора Activision Blizzard 29 декабря. Об этом объявила Microsoft, которая купила компанию в октябре 2023 года. Котик возглавлял Activision с 1991 года.

Генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик покинет пост 29 декабря. Об этом объявила Microsoft – новый владелец игровой компании. Сам Котик опубликовал прощальное письмо сотрудникам.

Microsoft не назначила прямую замену Котику. Его обязанности будет исполнять президент Microsoft по игровому контенту Мэтт Бути. Помимо Activision Blizzard, Бути будет руководить Xbox Game Studios и Bethesda

Бобби Котик возглавлял Activision с 1991 года. Под руководством Котика Activision соединилась с Vivendi Games – впоследствие появилась компания Activision Blizzard.

Microsoft закрыла сделку по покупке Activision Blizzard в октябре 2023 года. Она стала крупнейшей в истории игровой индустрии, ее сумму оценили в $69 млрд.

Фото на обложке: it.ign.com