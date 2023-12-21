Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Бобби Котик покинет пост гендиректора Activision Blizzard 29 декабря

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бобби Котик покинет пост гендиректора Activision Blizzard 29 декабря. Об этом объявила Microsoft, которая купила компанию в октябре 2023 года. Котик возглавлял Activision с 1991 года.

Бобби Котик покинет пост гендиректора Activision Blizzard 29 декабря

Генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик покинет пост 29 декабря. Об этом объявила Microsoft – новый владелец игровой компании. Сам Котик опубликовал прощальное письмо сотрудникам.

Microsoft не назначила прямую замену Котику. Его обязанности будет исполнять президент Microsoft по игровому контенту Мэтт Бути. Помимо Activision Blizzard, Бути будет руководить Xbox Game Studios и Bethesda

Бобби Котик возглавлял Activision с 1991 года. Под руководством Котика Activision соединилась с Vivendi Games – впоследствие появилась компания Activision Blizzard.

Microsoft закрыла сделку по покупке Activision Blizzard в октябре 2023 года. Она стала крупнейшей в истории игровой индустрии, ее сумму оценили в $69 млрд.

Фото на обложке: it.ign.com

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как Microsoft зарабатывает на Windows 11
  2. 2 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  3. 3 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
  4. 4 Почему даже у Facebook и Google не взлетают продукты?
  5. 5 Minecraft Education: как школы могут использовать образовательную версию игры
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 декабря 2023

Грант на продвижение бизнеса в наружной рекламе в Санкт-Петербурге

21 декабря 2023

FAST TRACK

22 декабря 2023

Креативная лаборатория

Все ВОЗМОЖНОСТИ