Игры Blizzard снова станут доступны в Китае летом 2024 года

Пользователи из Китая снова получат доступ к играм Activision Blizzard — компания, наконец, смогла договориться с местным издателем NetEase о возобновлении лицензии. Доступ будет восстановлен постепенно, начиная с лета. Об этом Blizzard Entertainment сообщила на своем сайте.

В январе 2023 года после продолжительных, но безуспешных переговоров о продлении лицензионного соглашения Blizzard закрыла доступ к своим продуктам на территории КНР.

Китайская технологическая компания NetEase распространяла в стране такие игры, как Warcraft, Diablo, Overwatch, HearthStone. На протяжении 14 лет эти продукты были доступны пользователям в Китае.

В январе 2023 года отмечалось, что Blizzard будет искать новых партнеров, но поиски не увенчались успехом. После этого разработчику пришлось вернуться к переговорам с NetEase.

Кроме продления лицензий на игры Blizzard Entertainment также сообщила о лицензионном соглашении NetEase с Microsoft Gaming. Теперь китайская компания начнет распространять свои игры на Xbox и «других платформах».

В октябре 2023 года после длительных споров с регуляторами Microsoft закрыла сделку по приобретению Activision Blizzard за $69 млрд.

Фото на обложке: FP Creative Stock / Shutterstock