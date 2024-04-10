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Игры Blizzard снова станут доступны в Китае летом 2024 года

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Пользователи из Китая снова получат доступ к играм Activision Blizzard — компания, наконец, смогла договориться с местным издателем NetEase о возобновлении лицензии. Доступ будет восстановлен постепенно, начиная с лета. Об этом Blizzard Entertainment сообщила на своем сайте.

Игры Blizzard снова станут доступны в Китае летом 2024 года

В январе 2023 года после продолжительных, но безуспешных переговоров о продлении лицензионного соглашения Blizzard закрыла доступ к своим продуктам на территории КНР.

Китайская технологическая компания NetEase распространяла в стране такие игры, как Warcraft, Diablo, Overwatch, HearthStone. На протяжении 14 лет эти продукты были доступны пользователям в Китае.

В январе 2023 года отмечалось, что Blizzard будет искать новых партнеров, но поиски не увенчались успехом. После этого разработчику пришлось вернуться к переговорам с NetEase.

Кроме продления лицензий на игры Blizzard Entertainment также сообщила о лицензионном соглашении NetEase с Microsoft Gaming. Теперь китайская компания начнет распространять свои игры на Xbox и «других платформах».

В октябре 2023 года после длительных споров с регуляторами Microsoft закрыла сделку по приобретению Activision Blizzard за $69 млрд.

Фото на обложке: FP Creative Stock / Shutterstock

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