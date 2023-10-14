Федеральная торговая комиссия США оспорит сделку Microsoft и Activision Blizzard в суде

Федеральная торговая комиссия США не сложила руки после завершения сделки между Microsoft и Activision Blizzard: она намерена подать апелляцию против решения европейских регуляторов, основываясь на оценке соглашения корпорации с французским посредником Ubisoft.

В пятницу, 13 октября, состоялось долгожданное закрытие сделки на $69 млрд между производителем Xbox и автором Call of Duty. Это крупнейшее в истории игровой индустрии слияние, вызывавшее множество споров в контексте антимонопольной политики, стало возможным лишь при условии, что права на потоковую передачу игр Activision отойдут компании Ubisoft.

Именно это соглашение Ubisoft и Microsoft намерена «оценить» Федеральная торговая комиссия США. Заседание апелляционного суда, где FTC попробует оспорить сделку, запланировано на 6 декабря.

«Новое соглашение Microsoft и Activision с участием Ubisoft представляет совершенно новый аспект слияния, который затронет американских потребителей, и FTC оценит это в рамках своего текущего административного разбирательства, — цитирует пресс-секретаря Комиссии Викторию Грэм Reuters. — FTC по-прежнему считает, что эта сделка представляет угрозу конкуренции».

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