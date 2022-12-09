Антимонопольный регулятор США потребует заблокировать сделку между Microsoft и Activision Blizzard

Антимонопольный регулятор США потребовал заблокировать сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Покупка производителя игр нарушит конкуренцию на рынке, считают в ведомстве. Если сделка все же состоится, она станет крупнейшей в истории игровой индустрии.

С требованием заблокировать сделку по покупке корпорацией Microsoft производителя компьютерных игр Activision Blizzard обратится в суд Федеральная торговая комиссия США, пишет Reuters.

Антимонопольщики уверены, что сделка между компаниями нарушит конкуренцию на рынке видеоигр. Комиссия хочет помешать Microsoft получить контроль над независимой студией, отметили в ведомстве, чтобы игровые рынки не понесли ущерб.

В результате сделки популярные игры производства Activision Blizzard, в числе которых World of Warcraft и Diablo, не будут выпускаться для некоторых приставок, мобильных и других устройств, рассказали в торговой комиссии.

В Microsoft же уверены, что сделка ни на что не повлияет и выразили готовность выступить с защитой в суде. Схожего мнения придерживается CEO Activision Blizzard Бобби Котик, который выразил сотрудникам компании уверенность в том, что сделка состоится, а также назвал доводы антимонопольной комиссии по нарушению конкуренции несостоятельными.

Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд в январе 2022 года. Если сделка состоится, то станет крупнейшей в истории игровой индустрии.

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