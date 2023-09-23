Еврокомиссия оштрафовала Intel на $400 млн за «злоупотребление доминирующим положением»

Антимонопольные регуляторы Европейского союза все-таки оштрафовали корпорацию Intel на €376,36 ($400 млн) за «ранее установленное злоупотребление доминирующим положением на рынке компьютерных чипов» (так в юридических документах называют процессоры семейства x86).

Blooomberg напоминает, что ранее в 2009 году Еврокомиссия уже накладывала на Intel рекордный штраф в размере €1,06 млрд, но в 2022 году сама же отменила наказание, поскольку суд ЕС постановил, что регулирующие органы допустили ошибки в решении относительно якобы незаконных скидок, которые Intel предоставляла производителям ПК, чтобы вытеснить конкурирующую компанию AMD (Advanced Micro Devices).

Повторный штраф на вдвое меньшую сумму Еврокомиссия объясняет сейчас тем, что у нее появилась информация, что Intel «использовала ряд антиконкурентных методов, направленных на исключение противников с соответствующего рынка в нарушение антимонопольных правил ЕС».

Объясняя, почему изменилась сумма, ЕК использует термин «голые ограничения» (очевидные ограничения). То есть нынешний штраф отражает исключительно доказанные нарушения.

В деле 2009 года фигурировали данные двух типов. С одной стороны, «условные скидки»: которые предоставлялись при условии, что производителям ПК покупали все или почти все свои процессоры x86 у Intel. Тут действия регулятора были признаны как раз избыточными, что и повлекло отмену штрафа.

А с другой стороны, были целенаправленные ограничения действий конкурентов, то есть прямая плата Intel производителям ПК за остановку или отсрочку запуска определенных продуктов с процессорами конкурентов (то есть за ограничение каналов продаж).

В 2009 году Еврокомиссия не смогла определить в точности сумму, на которую должна был оштрафована компания, и только в 2023 году регуляторы справились с задачей. В списке «очевидных ограничений» оказались сделки с HP, Acer и Lenovo в 2004-2006 гг.

В ответ на штраф Intel заявила, что будет требовать пересмотра нового решения, поскольку из решения Европейского суда общей юрисдикции о защите Intel в 2022 году следует, что компания «невиновна по ключевым пунктам дела».

«Хотя мы разочарованы штрафом в размере этой суммы, мы продолжаем фокусироваться на наших будущих инвестициях в ЕС и на сотрудничестве с ЕС в содействии развитию полупроводниковой промышленности Европы», — добавили представители Intel из Калифорнии.

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