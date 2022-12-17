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ФАС проверит обоснованность и законность штрафов Wildberries для продавцов

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В Федеральную антимонопольную службу России поступил запрос от члена общественного совета при ведомстве на проверку обоснованности и законности введения маркетплейсом Wildberries штрафов для продавцов за неверно указанные габариты товаров.

ФАС проверит обоснованность и законность штрафов Wildberries для продавцов

Причина необходимости проверки, как пишет «Лента» со ссылкой на «РИА Новости», заключается в том, что нововведения происходят в одностороннем порядке и поставщики даже не знают всех условий договора.

Уже с начала декабря компании-продавцы, пользующиеся услугами Wildberries, начали жаловать на то, что их массово штрафуют за неверно указанные габариты товаров.

При этом поставщиков не уведомили о том, каким образом и по каким критериям начисляются штрафы и как формируются тарифы.

В ФАС также поступили документы, которые доказывают, что указанные штрафы никак не отображаются в договорах оферты и приложениях о тарификации, а после списания штрафа не приходят никакие отчеты.

Некоторые продавцы указывают, что начисление происходит по неочевидным алгоритмам: к примеру, из партии одинакового товара штраф может прийти лишь на один лот.

В Wildberries необходимость штрафов объясняют тем, что некоторые поставщики намеренно занижают габариты продукции, чтобы перевозка стоила дешевле, за счет чего убытки несут и сам маркетплейс, и перевозчики.

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Компания уверяет, что с 12 декабря отменила доплаты за неточно указанные габариты товаров.

В ФАС приняли заявку и сообщили, что рассмотрение запроса и соответствующее расследование будут проведены в установленном порядке.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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