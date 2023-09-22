Британский регулятор предварительно согласился разблокировать сделку между Microsoft и Blizzard

Британский антимонопольный регулятор (CMA) предварительно согласился разблокировать сделку между Microsoft и Activision Blizzard – именно из-за него покупка производителя игр встала на паузу. Евросоюз и США дали добро на сделку, в Великобритании же пересмотрели свое решение из-за изменения ее условий.
Британское управление по конкуренции и рынкам (CMA) предварительно одобрило сделку по покупке корпорацией Microsoft производителя видеоигр Activision Blizzard. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.
Ранее именно CMA поставило сделку на паузу. В ведомстве посчитали, что слияние укрепит и без того преимущественное положение Microsoft на рынке и предоставит ей контроль над ведущими продуктами производителя – World of Warcraft, Call of Duty и Overwatch.
Теперь же CMA пересмотрело решение из-за изменения условий сделки. В августе Microsoft согласилась передать Ubisoft право на распространение игр Blizzard в облачных сервисах, что и было главное претензией британского регулятора.
Евросоюз одобрил слияние еще в мае, Федеральная торговая комиссия США после некоторых притязаний также дала добро на сделку.
Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard в январе 2022 года. Если сделка состоится, она станет крупнейшей в истории рынка – ее сумма оценивается в $68,7 млрд.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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