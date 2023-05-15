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Евросоюз одобрил сделку между Microsoft и Activision Blizzard

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Евросоюз одобрил сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Регулятор посчитал, что поглощение не окажет существенного влияния на конкуренцию на рынке консолей. Ранее Великобритания заблокировала сделку – регулятор заявил, что слияние укрепит и без того преимущественное положение Microsoft.

Евросоюз одобрил сделку между Microsoft и Activision Blizzard

О том, что антимонопольный регулятор Евросоюза одобрил сделку по поглощению разработчика видеоигр Activision Blizzard корпорацией Microsoft, пишет The Verge.

В Еврокомиссии посчитали, что сделка не окажет существенного влияния на рынок консолей и предположили, что Microsoft продолжит выпускать игры Activision Blizzard на PlayStation, а не сделает их эксклюзивом для своего Xbox.

Британский антимонопольный регулятор ранее заблокировал сделку между Microsoft и Activision Blizzard. В управлении по конкуренции и рынкам заявили, что поглощение укрепит и без того преимущественное положение Microsoft и предоставит ей контроль над ведущими продуктами производителя – World of Warcraft, Call of Duty и Overwatch.

Сделка между Microsoft и Activision Blizzard оценивается в $68,7 млрд, что делает ее крупнейшей в истории рынка видеоигр.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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