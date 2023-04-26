Акции Activision Blizzard рухнули после запрета на слияние с Microsoft

Акции производителя видеоигр Activision Blizzard рухнули после того, как британский антимонопольный регулятор заблокировал сделку по слиянию с компанией Microsoft. Эта сделка должна была стать крупнейшей в истории игровой индустрии – ее сумма оценивалась в $69 млрд.

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заблокировало сделку по покупке компанией Microsoft американского производителя компьютерных игр Activision Blizzard.

В ведомстве посчитали, что слияние укрепит и без того преимущественное положение Microsoft на рынке и предоставит ей контроль над ведущими продуктами производителя – World of Warcraft, Call of Duty и Overwatch.

Регулятор также отметил, что в случае несостоявшейся сделки геймеры в перспективе смогут обойтись без покупки консолей для пользования любимыми играми, поскольку Activision готовится предоставить к ним доступ через облачные платформы.

Акции Activision Blizzard на бирже Nasdaq после заявления регулятор рухнули на 11,1%. Ценные бумаги Microsoft, наоборот, пошли вверх и подорожали на 7,8%.

Microsoft объявила о покупке компании-разработчика игр Activision Blizzard в январе 2022 года. Сделку называли крупнейшей в истории игровой индустрии – ее сумма оценивалась в $69 млрд.

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