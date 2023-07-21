FTC отказалась от иска о блокировке сделки между Microsoft и Activision Blizzard

Федеральная торговая комиссия США (FTC) отозвала иск о блокировке покупки компанией Microsoft разработчика игр Activision Blizzard. Ранее ведомство просило суд запретить завершение сделки, поскольку стороны дали понять, что могут заключить ее в ближайшее время.

О намерении заблокировать сделку регулятор объявил еще в конце прошлого года. Тогда комиссия сочла покупку предоставляющей Microsoft чрезмерное преимущество на рынке консолей и облачных игр. Сделку также блокировала Великобритании, но позднее регулятор Евросоюза одобрил приобретение.

В июне регулятор обратился в суд с просьбой заблокировать сделку, поскольку процесс по этому делу во внутреннем административном суде FTC был назначен только на 2 августа. Таким образом комиссия пыталась не допустить завершения покупки до решения своего суда.

Решение об отзыве иска последовало после того, как суд Сан-Франциско отклонил требование FTC о блокировке.

Ранее сообщалось, что стороны продлили дедлайн для завершения сделки до 18 октября. О планах покупки Microsoft разработчика игр Activision Blizzard стало известно еще полтора года назад.

На текущей неделе Blizzard сообщила, что впервые выпустит игру в сервисе Steam, это будет Overwatch 2. До этого игры компании выходили только на ее собственной платформе Battle.net.

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