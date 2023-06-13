ФТС США попросила суд заблокировать покупку Activision Blizzard корпорацией Microsoft

Федеральная торговая комиссия США (ФТС) попросила суд временно запретить завершение сделки по приобретению Microsoft разработчика игр Activision Blizzard. Об этом пишет Reuters.
О намерении заблокировать сделку регулятор объявил еще в конце прошлого года. Тогда ФТС сочла покупку предоставляющей Microsoft чрезмерное преимущество на рынке консолей и облачных игр. Сделку также блокировала Великобритания. Однако регулятор Евросоюза в мае одобрил покупку Activision Blizzard.
Судебный процесс во внутреннем административном суде ФТС назначен только на август. Как пишет агентство, Microsoft и Activision «дали понять», что сделку могут завершить уже в конце текущей неделе.
«В свете публичных сообщений о том, что Microsoft и Activision Blizzard рассматривают возможность закрытия своей сделки в ближайшее время, мы подали запрос на временный судебный запрет, чтобы помешать им закрыть сделку, пока продолжается проверка», — отметил представитель ФТС.
В Microsoft отреагировали на действия ФТС, корпорация «приветствует» рассмотрение дела в федеральном суде.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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