Стоимость сделки по продаже российского бизнеса Starbucks составила 500 млн рублей

«Около 500 млн (рублей). Мы покупали по сути закрытый бизнес, не приносивший прибыли. Сеть Starbucks заявила, что уходит из России. Ее клиенты пошли за кофе в другие места. Нам надо было их вернуть», — отметил Пинский.

В марте 2022 года из-за ввода российских войск на территорию Украины Starbucks прекратила поставки в РФ и закрыла свои заведения. Новыми владельцами бизнеса стали ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова. В августе на Новом Арбате открылась первая кофейня под новой вывеской Stars Coffee.

По словам Пинского, в ноябре Stars Coffee отставала от показателей Starbucks, а уже в январе и феврале — превысила. Некоторые точки, где ранее располагался Starbucks, пришлось закрыть из-за неподходящих условий аренды. Но компания запускает кофейни Stars Coffee в тех местах, где американской сети никогда не было, добавил Пинский.

Он также подчеркнул, что компании удалось повысить качество напитков и «улучшить продукт».

«Кофе стал мягче, поскольку в Starbucks была проблема темной обжарки, из-за чего напитки горчили. И с едой у них получалось не очень хорошо из-за того, что во всех 30 тыс. кафе по миру предлагался один и тот же набор», — говорит Пинский

По его словам, компании пришлось поднять цены из-за расширения ассортимента. Если средний чек в Starbucks составлял 430 рублей, то в Stars Coffee он вырос до 580 рублей.

«По прибыли и обороту у нас сейчас дела идут намного лучше», — пояснил Пинский.

В конце ноября Пинский продал 33,33% «Ресурс-М», которой принадлежат права на сеть ресторанов суши «Тодасё».

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