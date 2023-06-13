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Стоимость отдыха в Турции за год выросла на 30%

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Летом 2023 года неделя отдыха на двоих в Турции обойдется в 220 тыс. рублей. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Об этом «Известиям» сообщили в Альянсе турагентств России (АТА).

Стоимость отдыха в Турции за год выросла на 30%

Дороже всего россиянам обходится отдых в Белеке — в 320 тыс. рублей. Следом в порядке снижения среднего чека идут Фетхие, Кушадасы, Анталья, Сиде, Бодрум и Кемер. Разброс цен в зависимости от курорта — от 202 до 247 тыс. рублей, говорят данные сервиса «Слетать.ру».

Участники туристического рынка объясняют высокие затраты на отдых тем, что до 80% туристов выбирают в Турции отели категорий «четыре» и «пять звезд» с питанием «все включено».

По словам исполнительного директора АТА Натальи Осиповой, цены россияне пытаются компенсировать снижением длительности проживания и путем выбора отелей более низкого класса.

  • Россияне начали бронировать проживание в гостиницах РФ в среднем за десять дней до заезда. Во время пандемии COVID-19 граждане выкупали номера в день заселения из-за опасения внезапных ограничений. Сейчас туристы опасаются нехватки качественных гостиниц с оптимальной стоимостью проживания на популярных направлениях.

Фото на обложке: Unsplash

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