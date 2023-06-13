Летом 2023 года неделя отдыха на двоих в Турции обойдется в 220 тыс. рублей. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Об этом «Известиям» сообщили в Альянсе турагентств России (АТА).

Стоимость отдыха в Турции за год выросла на 30%