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Rostic’s открыл все 66 ресторанов бывшего KFC

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Rostic’s открыл все 66 ресторанов бывшего KFC в России. Сделку по продаже российского бизнеса компания Yum! Brands – владелец бренда KFC – завершила 17 апреля. Уже 25 апреля в Москве был открыт первый ресторан на месте бывшего KFC под вывеской Rostic’s.

Rostic’s открыл все 66 ресторанов бывшего KFC

Все 66 ресторанов бывшего KFC открылись в России под брендом Rostic’s. Об этом сообщила компания «Юнирест», которая управляет активами нового владельца российского бизнеса KFC – ижевской «Смарт сервис».

«Сегодня мы уже отмечаем открытие всех 66 корпоративных ресторанов Rostic’s в Москве, МО и ХМАО», – говорится в сообщении компании. 

Американская Yum! Brands – владелец бренда KFC – завершила сделку по продаже российского бизнеса KFC компании «Смарт сервис» из Ижевска 17 апреля. Уже 25 апреля Rostic’s открыл первый ресторан в Москве под новым брендом.

Фото: Юнирест

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