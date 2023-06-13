Стартап ApartX с технологией сдачи квартир через «умные» замки привлек $250 тыс. инвестиций

Казахстанский стартап ApartX с технологией сдачи квартир через «умные» замки привлек $250 тыс. инвестиций на seed-раунде от местных инвесторов Big Sky Capital и Activat VC. Об этом RB.RU сообщил представитель стартапа.

Компания планирует использовать финансирование для улучшения функциональности платформы и расширения в новые регионы, такие как Юго-Восточная Азия.

ApartХ — это проект для владельцев посуточной арендной недвижимости. С помощью мобильного приложения они могут дистанционно управлять доступом к квартирам при помощи «умных» замков. Такие замки генерируют ограниченные по времени PIN-коды (в зависимости от срока аренды).

Платформа работает с такими сервисами бронирования, как AirBnB, VRBO и Booking.com. Проект основал Канат Кельдибеков.

В 2021 году стартап привлек инвестиции от инвесткомпании Activat, а оценка проекта составила $2 млн. Ранее в ApartХ также вложились венчурный фонд Сингапура Quest Ventures и казахстанский венчурный фонд Qaztech Ventures.

Фото на обложке: Unsplash