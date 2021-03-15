Сервис с «умными» ключами для аренды квартир ApartX получил инвестиции при оценке $2 млн

Стартап ApartX из Казахстана привлек инвестиции от управляющей инвесткомпании Activat при оценке $2 млн. Проект является резидентом международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, уточнили RB.ru в пресс-службе Astana Hub.

ApartХ — это проект для владельцев посуточной арендной недвижимости. С помощью мобильного приложения они могут дистанционно управлять доступом к квартирам при помощи «умных» замков. Такие замки генерируют ограниченные по времени PIN-коды (в зависимости от срока аренды).

Коды передаются арендаторам недвижимости через СМС или мессенджеры. Приложение автоматически синхронизирует заполняемость недвижимости на таких площадках по аренде квартир, как AirBnb и Booking. Стартап представлен в 7 городах: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Павлодар, Актобе, Кокшетау и Москва.

Фото: пресс-служба Astana Hub

Основатель проекта Канат Кельдибеков не уточнил размер привлеченных инвестиции, но добавил, что средства пойдут на закупку оборудования и обеспечение предварительно заключенных договоров. Потенциальный размер рынка краткосрочной аренды квартир Казахстана Кельдибеков оценивает примерно в $88 млн, Apartx планируют зарабатывать $9 млн в год. Сейчас квартирный фонд сервиса составляет порядка 700 квартир.

«ApartX интегрирован с порталом краткосрочной аренды Apartamenty.kz, у них 4,5 млн посещений в год. Наш проект не только автоматизирует процесс аренды и работает над безопасной сдачей, теперь мы генерируем трафик для своих клиентов. На данный момент он для клиентов сервиса бесплатный», — сказал Кельдибеков.

В дальнейшем ApartX планирует вводить комиссию за трафик в размере 10%. По данным стартапа, это принесет потенциальный доход около $3,5 млн. По словам предпринимателя, в Казахстане и России аналогов сервиса нет.

«Мы не производим устройства, мы разрабатываем программное обеспечение и можем подключаться к более чем 50 разновидностям и к 80% умных замков, которые производятся в Китае. Мы заключили эксклюзивный договор с производителями на территории СНГ. Наш замок устанавливается в течение 5 минут, когда у конкурентов это занимает 3-4 часа», — добавил основатель стартапа.

Ранее в ApartХ вложились венчурный фонд Сингапура Quest Ventures и казахстанский венчурный фонд Qaztech Ventures.

На Казахстан приходится более 70% иностранных инвестиций в Центральную Азию. Именно с этой страны RB.RU начал серию статей о том, как развивать бизнес в разных странах. С подробным гидом о возможностях, особенностях и подводных камнях ведения бизнеса в Казахстане можно ознакомиться по ссылке.

Фото на обложке: Vladimir Sukhachev / Shutterstock