Основатели «МойОфис» и F+ tech создали инвестфонд

Основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров создал венчурный фонд «Стриго кэпитал» для инвестиций в IT-стартапы. Его партнерами стали F+ tech Алексей Мельников и Владимир Корнев и бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов. За год они планируют привлечь в венчурные проекты 3 млрд рублей

«Стриго кэпитал» создается в формате закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ). В проекте участвуют и другие представители IT-отрасли, но кто именно не уточняется, пишут «Ведомости».

Дмитрий Комиссаров будет отвечать за поиск перспективных проектов, Алексей Мельников – за верификацию бизнес-модели и корпоративный финансовый аудит, а Эдуард Батанов займется выстраиванием операционной деятельности.

В 2022 году российский рынок венчурных инвестиций в IT показал существенное снижение, вложения сократились на 57%, число сделок снизилось на 56%. Больше всего средств привлекла сфера разработки программного обеспечения, инвестиции составили $449,35 млн. Сегмент технологий для HR (HR & WorkTech) получил $425,67 млн, инвестиции в сферу кибербезопасности составили $251,5 млн, в проекты в области телекоммуникации — $192,6 млн.

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