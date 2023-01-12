В 2022 году инвестиции в IT-стартапы в России сократились на 57%

В 2022 году российский рынок венчурных инвестиций в IT показал существенное снижение, вложения сократились на 57%, число сделок снизилось на 56%. Об этом говорят данные Venture Guide, которые приводит «Коммерсантъ».

В 2022 году общий объем инвестиций в технологические стартапы составил $1,1 млрд. При этом $900 млн из них были получены от сделок январе, до начала боевых действий на территории Украины.

Количество сделок сократилось до 128 против 291 в 2021 году. Больше всего средств привлекла сфера разработки программного обеспечения, инвестиции составили $449,35 млн. Сегмент технологий для HR (HR & WorkTech) получил $425,67 млн, инвестиции в сферу кибербезопасности составили $251,5 млн., в проекты в области телекоммуникации — $192,6 млн.

В первой категории проводились сделки, в частности, с разработчиком конструктора информационных систем FIS (более $5 млн), среди HR & WorkTech — с рекрутинговой чатбот-платформой XOR ($2 млн).

По данным Leta Capital, за минувший год страну покинуло примерно 70% IT-стартапов. Преимущественно они переезжали в Турцию, Казахстан, Армению и Грузию. Однако эти государства часто служат странами-транзитами, откуда проекты переходят на более развитые венчурные рынки: нидерландский, испанский, немецкий и британский.

В первой половине года более 1 тыс. компаний поменяли регистрацию. После объявления осенью частичной мобилизации отток усилился.

Ранее Минцифры в рамках мер по поддержке российских разработчиков предложило «дорожных карт» развития индустрии — «Новое общесистемное ПО» и «Новое индустриальное ПО». Документ предполагает открытие отраслевого венчурного фонда уже в 2023 году. По расчетам властей, за семь лет его инвестиционный капитал достигнет 30 млрд рублей.

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