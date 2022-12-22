Минцифры одобрило 70 проектов по замещению зарубежных сервисов

В правительстве рассчитывают, что к 2030 году 71% российского рынка программного обеспечения будет отечественным. Такие ориентиры отражены в «дорожной карте» развития «Нового общесистемного программного обеспечения» (НОПО), пишет «Коммерсантъ».

Минцифры одобрило 70 проектов, направленных на замещение иностранных продуктов. «Дорожная карта», в которой указаны планы по реализации этих задач, утвержден правительством 16 декабря.

Согласно документу, уже к 2023 году должен быть сформирован отраслевой венчурный фонд. Ожидается, что к 2030 году его инвестиционный капитал достигнет 30 млрд рублей.

Кроме того, определен разработчик отечественного игрового движка, его созданием займется VK, затраты составят около 2,8 млрд рублей. Также в числе одобренных проектов — сервис видеоконтента от «Ростелекома» Wink. Ранее сообщалось, что на базе онлайн-кинотеатра будут создана целая экосистема с музыкой и облачным геймингом. «Ростелеком» запрашивал у Минцифры 1,16 млрд рублей на реализацию замысла. В общей сложности оператору одобрили пять проектов.

Авторы документа рассчитывают, что в ближайшие семь лет разработчики вложат в свои решения свыше 70 млрд рублей. При этом в «дорожной карте» указано, что около 90 проектов может быть реализовано на средства от государственных грантов. В настоящее время общий объем бюджетных средств, которые вложат в НОПО, не определен.

Ожидается, что к 2030 году выручка от всех проектов составит 211 млрд рублей. Также планируется увеличить аудиторию отечественных мессенджеров и социальных сетей до 120 млн человек.

Многие задачи будут реализованы за счет самих разработчиков, поэтому Минцифры собирается ввести дополнительные меры поддержки. Они состоят в том, что государство гарантирует спрос через якорного заказчика.

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