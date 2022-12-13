Минцифры разрабатывает еще один механизм для поддержки российских разработчиков

Минцифры разрабатывает механизм для поддержки российских разработчиков в рамках двух новых «дорожных карт» развития индустрии — «Новое общесистемное ПО» и «Новое индустриальное ПО». Ведомство планирует заранее найти для них якорных заказчиков.

С предварительными версиями документов участники рынка ознакомились на прошлой неделе, сообщили источники «Коммерсанта» на российском IT-рынке.

Попытку создать подобный механизм можно объяснить дефицитом бюджетных средств для поддержки проектов по импортозамещению софта. Эксперты считают, что эта мера похожа на схему «сквозных проектов» для поддержки электроники, которую Минпромторг запустил в 2021 году.

Механизм «сквозных проектов» формально появился после вступления в силу постановления правительства 1619. Документ предполагает, что якорные заказчики гарантируют разработчикам электроники спрос на еще не существующее оборудование. Взамен власти компенсирует до 50% от стоимости заказанной электроники. Отбор проектов проводит Минпромторг.

Однако на деле же до сих пор нет ни одного «сквозного проекта», который был бы одобрен правительством, отметил собеседник издания. Ведомство работу механизма не комментирует.

В конце ноября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в 2023 году в России могут появиться крупные венчурные фонды в сфере IT. Их созданием, по словам министра, займутся промышленные предприятия.

Ожидается, что эти фонды сосредоточатся на посевных инвестициях, что ускорит замещение иностранных продуктов. Министр также признал, что у государства нет опыта успешного участия в венчурных инвестициях.

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