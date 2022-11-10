«Ростелеком» решил создать экосистему с музыкой и играми на базе онлайн-кинотеатра Wink

«Ростелеком» запросил у Минцифры 1,16 млрд рублей на создание экомистемы с облачным геймингом и музыкой на базе онлайн-кинотеатра Wink, выяснил «Коммерсантъ». В компании рассчитывают за счет этого увеличить число подписчиков в два раза к концу 2023 года.

Из паспорта проекта по развитию Wink, с которым ознакомилось издание, следует, что ООО «Ростелеком Информационные технологии» запросило кредит на «создание и модернизацию экосистемы развлечений». Из средств, на которые рассчитывает компания, 320 млн рублей планируется потратить на закупку необходимой инфраструктуры.

Проект направлен в центр компетенций разработки (ЦКР) «Мультимедийное ПО». В документе указано, что Минцифры одобрило проект, в самом ведомстве ситуацию не прокомментировали. ЦРК был сформирован по поручению правительства летом для поддержки IT-рынка, пострадавшего из-за ухода иностранных компаний.

Проект развития Wink предполагает добавление музыки и облачного гейминга. Кроме того, пользователям могут дать возможность публиковать UGC-контент.

Сегодня онлайн-кинотеатр работает по платной подписке, но в планах «Ростелекома» — добавить бесплатный тариф с рекламой. За счет перехода в новый формат компания рассчитывает увеличить число пользователей до шести миллионов, что вдвое больше, чем по итогам 2021 года.

Для развития музыкального направления предполагается сотрудничество с VK. Сейчас уже есть две подписки, предоставляющие общий доступ к сервисам «Ростелекома» и VK: «VK Музыка + Wink» и VK Combo. В рамках развития проекта планируется более глубокая интеграция.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, доступ к бесплатной подписке позитивно скажется на популярности сервиса, но для серьезного роста аудитории потребуется масштабная рекламная кампания.

В текущем году российские онлайн-кинотеатры продемонстрировали минимальный рост выручки за последние пять лет. Замедление динамики связывают с уходом Netflix, отсутствием голливудских премьер и снижением покупательской способности граждан.

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