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Рост выручки онлайн-кинотеатров показал минимум за 5 лет из-за ухода Netflix и отсутствия новинок Голливуда

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Совокупные доходы работающих в России онлайн-кинотеатров за шесть месяцев 2022 года составили 25,9 млрд рублей без учета НДС, что всего на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные TelecomDaily. Это минимальная за последние пять лет динамика.

Рост выручки онлайн-кинотеатров показал минимум за 5 лет из-за ухода Netflix и отсутствия новинок Голливуда

В первом полугодии 2021 года рост составлял 31%, в 2020-м на фоне пандемии коронавируса — 71%, 2019-м — 44%.

Онлайн-кинотеатры традиционно генерируют выручку двумя способами:

  • платная модель — пользователи оформляют подписку, покупают или арендуют отдельный фильм и сериал. Поступления от этой модели монетизации показали рост почти на 12% — с 20,7 млрд до 23,1 млрд рублей;
  • рекламная модель — пользователь за возможность бесплатно смотреть контент видит и рекламу. Поступления по этой модели упали на 30% — с максимальных за последние пять лет 4 млрд до 2,8 млрд рублей.

Крупнейшие по выручке видеосервисы в России:

  1. Принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск» впервые стал лидером. TelecomDaily оценил его долю на рынке в 23,2%, что соответствует 6 млрд рублей выручки за первую половину 2022 года.
  2. ivi — прежний лидер — несмотря на рост доли с 22 до 22,8% (5,9 млрд рублей) занял вторую строчку.
  3. Сервис «Ростелекома» Wink: доля выросла с 10 до 12,7% (3,3 млрд рублей).
  4. Ранее связанный со Сбербанком Okko выбыл из тройки лидеров. Сервис занял четвертую строчку с выручкой около 3,1 млрд рублей.

Резкое замедление выручки онлайн-кинотеатров в TelecomDaily объясняют тремя причинами: уход Netflix, отсутствие голливудских новинок, сокращение общей покупательской способности.

Фото на обложке: Unsplash

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