Совокупные доходы работающих в России онлайн-кинотеатров за шесть месяцев 2022 года составили 25,9 млрд рублей без учета НДС, что всего на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные TelecomDaily. Это минимальная за последние пять лет динамика.

Рост выручки онлайн-кинотеатров показал минимум за 5 лет из-за ухода Netflix и отсутствия новинок Голливуда