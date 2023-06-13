Абрамович не стал выдвигать своих представителей в совет директоров «Норникеля» — РБК

Роман Абрамович не стал выдвигать представителей в совет директоров «Норникеля». Это случилось после окончания акционерного соглашения «Интерроса» и UC Rusal, заключенного при его участии, пишет РБК со ссылкой на источники.

Речь идет о кипрской компании Crispian Investments Limited, которой принадлежали 4% в «Норникеле». Сама компания и ее основные акционеры Роман Абрамович и Александр Абрамов приняли решение не выдвигать своих представителей в совет директоров горно-металлургического комбината.



Сведения от источников подтверждаются итогами собрания акционеров «Норильского никеля». Так, шесть мест в совете директоров получили представители «Интерроса» Владимира Потанина, который владеет 37% в «Норникеле». Еще пять мест заняли кандидаты, выдвинутые UC Rusal (26,39%), в том числе вице-президент Елена Безденежных и директор направления «Русский алюминий Менеджмент» Александра Захарова.

И еще два места получили экс-глава Petropavlovsk Денис Александров и зампред комитета РСПП по развитию конкуренции Егор Шейбака. В прошлом году Александрова и Шейбака номинировала в совет директоров компания Crispian.

«Ни Crispian, ни основные акционеры Crispian кандидатов в совет директоров в этом году не выдвигали. То, что их выдвинула компания, это их дело. Они независимые кандидаты и самостоятельно теперь решают», — сообщил источник, близкий к этой компании.

Ранее американский Forbes выяснил, что в числе госконтрактов США и Великобритании фигурируют стартапы, в которые инвестировал Роман Абрамович. Некоторые из контрактов заключили уже после попадания российского бизнесмена в санкционные списки.

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