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Сокращение обмена наличной валюты, повышенный спрос на ИТ-специалистов в госсекторе: главное для бизнеса 12 ноября

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Лондонская биржа металлов не будет запрещать поставки из РФ, Минфин США считает, что Индия имеет право закупать российскую нефть по завышенным ценам, запрещенная в РФ как экстремистская Meta отказывается от части продуктов ввиду кризиса, французская Estee Lauder нацелилась на поглощение, а в отечественном госсекторе остро встал вопрос об ИТ-специалистах: спрос вдвое превышает предложение. RB продолжает следить за ключевыми событиями в бизнесе в России и в мире.

Сокращение обмена наличной валюты, повышенный спрос на ИТ-специалистов в госсекторе: главное для бизнеса 12 ноября

Мир

  • Лондонская биржа металлов не будет запрещать поставки из РФ, поскольку запрет «повлиял бы на клиентов больше, чем на саму LME», а ограничения были бы «слишком сложными для реализации».
  • Минфин США считает, что Индия может покупать российскую нефть по завышенным ценам в том количестве, в котором она захочет (Reuters).
  • В ООН назвали конструктивными переговоры с РФ о продлении черноморской зерновой инициативы.
  • Владимир Путин также подтвердил готовность России обеспечивать продовольственную безопасность стран Африки, снабжая их сельхозпродукцией в полном объеме.
  • Колумбийский кофе подорожает в 2023 году в России и в мире из-за сокращения урожая, роста цен на удобрения и проблем с логистикой.

Россия

  • Оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос на 21,6% за 10 месяцев 2022 года.
  • Россия увеличила экспорт минеральных удобрений в дружественные страны. При этом МИД РФ сообщает, что около 280 тыс. т отечественных минеральных удобрений находится под арестом в европейских портах.
  • В октябре в РФ операции по обмену наличных долларов и евро сократились на треть.  Количество безналичных обменных валютных операций при этом почти не изменилось. По итогам октября на долю наличных операций пришлось 72%, безналичных — 28%. Самой популярной валютой для обмена в октябре были доллары.
  • Спрос на специалистов для подразделений цифровой трансформации региональных органов власти более чем в два раза превышает предложение. Госсектору остро необходимы специалисты в сфере ИИ, информационной безопасности, ИТ-архитекторы, BIM-инженеры и др.
  • Число самозанятых россиян увеличилось на 2 млн до 6 млн. Взрывной рост связан с переходом ИП на более выгодный налоговый режим — FinExpertiza.
  • Банк «Дом.рф» планирует до конца года выдать первую цифровую ипотеку. Идентифицировать заемщика будут по биометрическому профилю.
  • Россия намерена добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT.

Бизнес


  • Mazda потеряет €81,7 млн из-за ухода с российского рынка, а весь ушедший из РФ автопром — порядка €4,5 млрд («Известия»).
  • Апелляционный суд Швеции отклонил иск Олега Дерипаски к Черногории. В 2016 году бизнесмен потребовал от страны вернуть потерянные инвестиции в алюминиевый комбинат Kombinat Aluminijuma Podgorica. Суд встал на сторону Черногории. В 2020 году Дерипаска подал апелляцию, но и ее суд теперь отклонил.
  • Французская компания Estee Lauder может объявить о покупке модного дома Tom Ford в понедельник, 14 ноября (Financial Times).
  • Meta (запрещена в РФ как экстремистская) отказывается от проектов smartwatch  и производства смарт-дисплеев для видеозвонков Portal.
  • По данным SensorTower, после покупки Илоном Маском Twitter у менее известных конкурентов сети – Mastodon и Tumblr – наблюдается взрывной рост числа пользователей (до 600%).
  •  В Якутии презентовали новую социальную сеть «Заметки».
  • Twitter приостановил продажу подписки Twitter Blue, которую ввел Илон Маск после покупки компании. Она позволяла покупать значок верификации, подтверждающий подлинность учетной записи. Нововведение привело к росту провокационных публикаций с фейковых аккаунтов.
  • С уходом зарубежных киностудий и прекращением работы стримингового сервиса Netflix в России вырос спрос на диски DVD и Blu-ray. 
  • Криптобиржа FTX, которая накануне объявила о банкротстве, подверглась хакерской атаке. В компании подтвердили кражу  $380 млн. По оценкам экспертов, ущерб составляет $600 млн.

Фото на обложке: Unsplash

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