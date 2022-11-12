Сокращение обмена наличной валюты, повышенный спрос на ИТ-специалистов в госсекторе: главное для бизнеса 12 ноября

Лондонская биржа металлов не будет запрещать поставки из РФ, Минфин США считает, что Индия имеет право закупать российскую нефть по завышенным ценам, запрещенная в РФ как экстремистская Meta отказывается от части продуктов ввиду кризиса, французская Estee Lauder нацелилась на поглощение, а в отечественном госсекторе остро встал вопрос об ИТ-специалистах: спрос вдвое превышает предложение. RB продолжает следить за ключевыми событиями в бизнесе в России и в мире.
Мир
- Лондонская биржа металлов не будет запрещать поставки из РФ, поскольку запрет «повлиял бы на клиентов больше, чем на саму LME», а ограничения были бы «слишком сложными для реализации».
- Минфин США считает, что Индия может покупать российскую нефть по завышенным ценам в том количестве, в котором она захочет (Reuters).
- В ООН назвали конструктивными переговоры с РФ о продлении черноморской зерновой инициативы.
- Владимир Путин также подтвердил готовность России обеспечивать продовольственную безопасность стран Африки, снабжая их сельхозпродукцией в полном объеме.
- Колумбийский кофе подорожает в 2023 году в России и в мире из-за сокращения урожая, роста цен на удобрения и проблем с логистикой.
Россия
- Оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос на 21,6% за 10 месяцев 2022 года.
- Россия увеличила экспорт минеральных удобрений в дружественные страны. При этом МИД РФ сообщает, что около 280 тыс. т отечественных минеральных удобрений находится под арестом в европейских портах.
- В октябре в РФ операции по обмену наличных долларов и евро сократились на треть. Количество безналичных обменных валютных операций при этом почти не изменилось. По итогам октября на долю наличных операций пришлось 72%, безналичных — 28%. Самой популярной валютой для обмена в октябре были доллары.
- Спрос на специалистов для подразделений цифровой трансформации региональных органов власти более чем в два раза превышает предложение. Госсектору остро необходимы специалисты в сфере ИИ, информационной безопасности, ИТ-архитекторы, BIM-инженеры и др.
- Число самозанятых россиян увеличилось на 2 млн до 6 млн. Взрывной рост связан с переходом ИП на более выгодный налоговый режим — FinExpertiza.
- Банк «Дом.рф» планирует до конца года выдать первую цифровую ипотеку. Идентифицировать заемщика будут по биометрическому профилю.
- Россия намерена добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT.
Бизнес
- Mazda потеряет €81,7 млн из-за ухода с российского рынка, а весь ушедший из РФ автопром — порядка €4,5 млрд («Известия»).
- Апелляционный суд Швеции отклонил иск Олега Дерипаски к Черногории. В 2016 году бизнесмен потребовал от страны вернуть потерянные инвестиции в алюминиевый комбинат Kombinat Aluminijuma Podgorica. Суд встал на сторону Черногории. В 2020 году Дерипаска подал апелляцию, но и ее суд теперь отклонил.
- Французская компания Estee Lauder может объявить о покупке модного дома Tom Ford в понедельник, 14 ноября (Financial Times).
- Meta (запрещена в РФ как экстремистская) отказывается от проектов smartwatch и производства смарт-дисплеев для видеозвонков Portal.
- По данным SensorTower, после покупки Илоном Маском Twitter у менее известных конкурентов сети – Mastodon и Tumblr – наблюдается взрывной рост числа пользователей (до 600%).
- В Якутии презентовали новую социальную сеть «Заметки».
- Twitter приостановил продажу подписки Twitter Blue, которую ввел Илон Маск после покупки компании. Она позволяла покупать значок верификации, подтверждающий подлинность учетной записи. Нововведение привело к росту провокационных публикаций с фейковых аккаунтов.
- С уходом зарубежных киностудий и прекращением работы стримингового сервиса Netflix в России вырос спрос на диски DVD и Blu-ray.
- Криптобиржа FTX, которая накануне объявила о банкротстве, подверглась хакерской атаке. В компании подтвердили кражу $380 млн. По оценкам экспертов, ущерб составляет $600 млн.
Фото на обложке: Unsplash
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