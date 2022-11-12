Лондонская биржа металлов не будет запрещать поставки из РФ, Минфин США считает, что Индия имеет право закупать российскую нефть по завышенным ценам, запрещенная в РФ как экстремистская Meta отказывается от части продуктов ввиду кризиса, французская Estee Lauder нацелилась на поглощение, а в отечественном госсекторе остро встал вопрос об ИТ-специалистах: спрос вдвое превышает предложение. RB продолжает следить за ключевыми событиями в бизнесе в России и в мире.

Сокращение обмена наличной валюты, повышенный спрос на ИТ-специалистов в госсекторе: главное для бизнеса 12 ноября