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Бренд одежды 12 Storeez запустил продажи в Дубае

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский бренд одежды 12 Storeez вышел на рынок ОАЭ и открылся в крупнейшем торговом центре Dubai Mall в Дубае, сообщил CEO компании Иван Хохлов на своей странице в соцсети Facebook*.

Бренд одежды 12 Storeez запустил продажи в Дубае

«В 2020 году мы запустили международный сайт и с тех пор искали возможность попробовать себя в офлайне. Для нас это возможность по-настоящему конкурировать с мировыми брендами и выстраивать отношения с новой аудиторией и клиентами из России, которые уже нас полюбили», — отметил Хохлов.

Глава компании также добавил, что компания под текущий запуск изменила работу международного направления, в том числе переместила в ОАЭ глобальный склад.

Летом 2023 года бренд откроет второй магазин в Дубае, где будут представлены женская и мужская коллекции.

Всего у 12 Storeez около пятидесяти точек, в том числе в Казахстане. В марте стало известно, что сеть планирует запуститься и в Узбекистане.

*Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото: 12 Storeez

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